Okamurovo vábení: Většině poslanců ANO by nevadila menšinová vláda s podporou SPD a KSČM

Hnutí ANO se po krachu jednání s ČSSD kloní k variantě menšinové vlády. Podle informací České televize by naopak většině poslanců (zhruba dvěma třetinám) hnutí nevadila podpora menšinového kabinetu ze strany SPD. Pouze třetina si pak dovede představit, že by hnutí znovu začalo jednat se sociálními demokraty.

„Sociální demokracie dostala ve volbách 7 procent a my jsme jim nabídli maximální programovou shodu i pět resortů, z toho dva silové. A oni nás poslali úplně na závěr jednání do háje,“ popsal předseda poslaneckého klubu hnutí Jaroslav Faltýnek, jak ANO vyjednávání s ČSSD vnímá.

Důležitou roli tak teď znovu získává hnutí Tomia Okamury SPD, které by se mohlo připojit ke komunistům a podpořit případnou menšinovou vládu ANO. Podle informací ČT by to vadilo jen zhruba třetině poslanců hnutí. Mezi nimi je ale také například ministr dopravy Dan Ťok za ANO, který už oznámil, že by v takové vládě nepůsobil.

„SPD by mně vadilo, to musím říct. Ale myslím, že k této variantě máme ještě daleko. Počkejme na vývoj,“ řekl Ťok k tomu, že by nebyl ve vládě, která by vznikla díky SPD. Na dotaz ohledně vzdání se svého poslaneckého mandátu ČTK řekl, že si to ještě musí nechat projít hlavou. Nevyloučil však, že by v politice úplně skončil. "Nechci ale dělat žádné rychlé soudy. Ta situace ještě nenastala," řekl.

Hnutí SPD dlouhodobě kritizuje právě ministry Ťoka a Pelikána a také ministryni obrany Karlu Šlechtovou. Podle předsedy SPD Tomia Okamury to nejsou odborníci. Ťok byl podle Okamury v minulém volebním období jako ministr dopravy neúspěšný, protož postavil málo dálnic.

Budoucí vládní angažmá v minulých dnech vyloučil ministr Pelikán. Uvedl, že v politice skončí. V rozhovoru pro server Aktuálně.cz uvedl, že chce odejít také ze Sněmovny, neřekl ale kdy. Rozhodnutí zdůvodnil mimo jiné názorovým rozchodem s hnutím ANO. Jeho členem ale zůstane.

Napjaté vztahy měl Pelikán v poslední době právě s hnutím SPD, které letos v únoru označil za fašistickou stranu. Pelikán se také ve vztahu k vyjednáváním, která vedlo ANO a SPDohledně podpory vlády, vyjádřil, že je pro něj nepřijatelné být ve vládě, která se bude jakkoli opírat o SPD.