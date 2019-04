Omezení prodeje o svátcích rozděluje společnost i politiky. Mělo by se rozšířit, nebo zrušit? | info.cz

Na Velikonoce si Češi užívají nejen svátky jara, ale i opět na vlastní kůži pociťují dopady zákazu prodeje o vybraných svátcích. Zatímco na Velký pátek si mohli nakoupit, na Velikonoční pondělí už mají v obchodech s prodejní plochou nad 200 metrů čtverečních smůlu. Co vlastně omezení prodeje přináší? Mělo by se rozšířit nebo naopak zcela zrušit? Na tom se politici ani experti neshodnou.

Mnoho lidí bere možnost jít si nakoupit prakticky v jakoukoliv denní dobu kterýkoliv den v roce jako samozřejmost. Jsou ale situace, kdy u dveří obchodu narazíte jen na cedulku „Zavřeno“, a to nikoliv z rozmaru provozovatele, ale díky zákonné regulaci. V EU platí různé formy omezení prodeje o víkendech a státních svátcích ve více než polovině zemí. V Česku zatím víkendový prodej zákon neomezuje, ale od října roku 2016 platí zákaz prodeje o vybraných svátcích. Provozovnám s prodejní plochou nad 200 metrů čtverečních za jeho nedodržení v dané dny hrozí tučné pokuty.

Současná úprava, která rozlišuje mezi jednotlivými svátky, velikostí provozovny a po nedávné novele i mezi tím, zda se jedná o velkoobchod či maloobchod může působit matoucím dojmem. Podle Marie Ryčlové a Ivo Grossmanna z Unie zaměstnanců obchodu, logistiky a služeb (dříve Odborového svazu pracovníků obchodu) je současný stav výsledkem kompromisu, jelikož v době, kdy se zákon předkládal, nebylo podnikatelské ani spotřebitelské prostředí nakloněno tomu, aby zákon zakazoval prodej o všech státních svátcích.

Naproti tomu předseda Podnikatelských odborů Radomil Bábek považuje jakékoli zásahy státu do práv podnikatelů za neoprávněné. „Vždy má být jen na rozhodnutí podnikatele, kdy bude mít otevřeno a kdy zavře. A je jedno, o jak velký či malý podnik či provozovnu jde,“ říká pro INFO.CZ Bábek.

Zatímco zástupci odborářů Ryčlová s Grossmanem, ač otevřeně přiznávají, že v současné době to není aktuální téma, by se do budoucna nebránili případnému rozšíření omezení prodeje na všechny státní svátky, což by podle jejich názoru Česko ještě více přiblížilo k vyspělejším zemím Evropy, Bábek by za podnikatele byl jednoznačně pro úplné zrušení tohoto omezení, protože podle něj jde o neoprávněný výkon státní moci nad podnikáním.

„Nejde ani tak o finanční či jiné dopady na podnikání, které by jistě rozšíření zákazu přineslo. Jde především o porušení principu nezávislosti podnikání na státu,“ říká Bábek. „Zrušení zákona o prodejní době jako celku by znamenalo krok zpět a opět bychom se v této oblasti stali skanzenem v rámci vyspělé Evropy,“ oponuje Bábkovi Ryčlová a dodává, že Ústavní soud neshledal omezení prodeje za protiústavní.

V názoru na to, jak do budoucna s omezením pracovní doby naložit se neshodnou ani politici. I mezi parlamentními stranami zaznívá jak volání po rozšíření omezení, tak po jeho zrušení. „KDU-ČSL opakovaně prosazovala změnu, která by zamezila situaci, kdy veřejnost neví, na který svátek se zákaz prodeje vztahuje a na který ne. Ideální řešení je zákaz prodeje vztáhnout na všechny státní svátky bez výjimky. Tento náš návrh bohužel sněmovna minulý měsíc odmítla,“ říká pro INFO.CZ lidovecký předseda Marek Výborný.

Podle předsedy ODS Petra Fialy by se zmatky vyřešily naopak tím, že by se zákon zrušil. „Stát má omezovat jednání lidí, které je nebezpečné a škodí ostatním. Jak ale škodí nakupování nebo prodávání zboží ve svátek? Vůbec nijak. Stát se snaží lidem říkat, jak mají trávit volný čas, na to nemá právo. Jasně se ukázalo, že zákon nic dobrého nepřinesl, proto by měl být zrušen, ne rozšiřován,“ uvedl pro INFO.CZ Fiala. Dodává, že zákon neomezuje jen ty, kteří si chtějí nakoupit, ale i ty zaměstnance, kteří si vzhledem k příplatkům za práci o svátcích chtěli vydělat, čehož často využívali studenti a brigádníci.

Pro upuštění od zákazu prodeje o svátcích se vyslovila i končící ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková. Pro INFO.CZ Nováková sdělila, že zákon považuje za přežitý a jeho zrušení by považovala za krok vedoucí k liberalizaci tržního prostředí zrušen zákon regulace prodejní doby v maloobchodu.

S Petrem Fialou se Nováková shoduje i v tom, že omezení prodeje je nespravedlivé i pro zaměstnance, a to jak z důvodu nemožnosti pracovat za odměnu s příplatky, tak z důvodu toho, že se zákon týká jen zaměstnanců v těch provozovnách, kde dochází k prodeji. „Bohužel návrh na zrušení tohoto zákona neprošel, podařilo se z něj vyjmout jen velkoobchody. Jestli Ministerstvo průmyslu a obchodu přijde s nějakou další novelou, to už je otázka na nového pana ministra,“ říká Nováková.



Opačného názoru než Nováková je Ministerstvo práce a sociálních věcí vedené Janou Maláčovou z ČSSD. Stanovisko MPSV se v zásadě shoduje s názorem odborářů, rozšíření omezení na všechny svátky by Česko podle ministerstva práce přiblížilo zemím jako Německo, Rakousko nebo Belgie, kde je v obchodech zavřeno nejen o svátcích, ale i v neděli a to bez rozdílů. Jakékoliv změny ale podel MPSV nejsou na pořadu dne.

„U nás je spotřebitel velmi citlivý a klima pro rozšíření na všechny svátky tu zatím není. Při schvalování tohoto zákona sociální demokracie upřednostňovala rozšíření na všechny svátky. V rámci koaliční dohody byl okruh svátků takto omezen. V současné době o rozšíření, ani o zpřísnění nediskutujeme,“ sdělila pro INFO.CZ tisková mluvčí ministerstva Andrea Vašáková.

Ministryně v demisi Nováková poukázala na jeden z detailů, který je omezení prodeje vytýkán a to ten, že dopadá pouze na zaměstnance v prodejním sektoru a na zaměstnance mimo něj se nevztahuje. Navíc příslušníci některých povolání jako policisté, lékaři, hasiči, řidiči dopravních a přepravních prostředků nebo třeba i novináři do práce o státním svátku musí, i kdyby se jim náhodou nechtělo. „Něco jiného jsou ‚akutní‘ profese, které zachraňují lidské životy či majetek. To nelze srovnávat se zbytnou potřebou danou konzumní mentalitou dnešní společnosti,“ komentuje tuto skutečnost Marek Výborný. Pro Petra Fialu je tento rozpor jen dalším z důkazů nesmyslnosti zákona.