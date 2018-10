Opozice ztrhala rozpočet. Vadí nízké investice i čtyřicetimiliardový deficit

Vláda by podle opozice měla přepracovat státní rozpočet na příští rok. Namísto deficitu ve výši 40 miliard korun by měl být rozpočet vyrovnaný, investice by se naopak měly zvýšit na 150 miliard korun, navrhla TOP 09 ústy někdejšího ministra financí Miroslava Kalouska. Přepracování navrhovala i SPD Tomia Okamury, chce snížit mimo jiné výdaje na zahraniční mise českých vojáků.