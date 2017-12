Osobnosti roku 2017: Doma Zeman s Babišem, venku ženy, které upozornily na sexuální násilí

Končící rok 2017 byl bohatý na události doma i v zahraničí. Vybrat proto osobnosti, které jeho chod – ať už v pozitivním či negativním smyslu slova – ovlivnily nejvíce, není jednoduché. Politoložka Kateřina Smejkalová a její kolegové Ladislav Cabada, Ondřej Císař, Lukáš Jelínek, Petr Just, Josef Mlejnek a Milan Znoj se o to exkluzivně pro INFO.CZ pokusili.

Ladislav Cabada, politolog



Stěží lze za osobnost české politiky roku 2017 označit někoho jiného než Andreje Babiše. Ten dokázal i po odvolání z vlády udržet pro sebe a hnutí ANO téměř třetinovou podporu veřejnosti a přesvědčivě zvítězit v parlamentních volbách. Logicky se pak stal tím, koho premiér v prvním výběru jmenoval předsedou vlády. Babiš dokázal, že ANO není stranou na jedno použití, nyní před ním stojí těžký úkol hnutí dobudovat na nižší úrovně vládnutí (krajské a také dílčí senátní volby jako velká výzva roku 2018) a také mu dát jasnější program – i vládní prohlášení nové vlády naznačuje, že program je největší slabinou ANO 2011.

Pokud bych měl hledat další osobnosti, pak bych jistě měl zmínit prezidenta Miloše Zemana, který dovedl polarizaci země a veřejnosti kolem své osobnosti na vrchol. Nemohu zapomenout na jeho trapné vystoupení při přijetí premiéra Bohuslava Sobotky, které považuji za jeden z nejpokleslejších výstupů v české polistopadové politice.



Ondřej Císař, politolog a sociolog



Pokud mluvíme o mezinárodním prostředí, tak stejně jako časopis Time bych rozhodně uvedl ženy, které upozornily na téma zneužívání moci a sexuálního násilí v kauze Harveyho Weinsteina. V této souvislosti bohužel v našem prostředí najdeme jen antihrdiny, ať už se jedná o známého režiséra dětských pohádek (!) nebo prezidentské kandidáty. Kandidátky mimochodem nemáme. Zlehčovat tohle téma například anekdotou, že bych byl rád, aby mě krásné ženy obtěžovaly, to bolí jen číst. Protože to s podstatou problému nijak nesouvisí.



Témata násilí ať už na ženách nebo komkoli slabším se v české společnosti zlehčují a jeho oběti na svého hrdinu nebo hrdinku teprve čekají. Možná se jí stane Saša Uhlová, která letos části české společnosti ukázala, jaké to je pracovat v minimálně placených zaměstnáních. Tahle místa se u nás spojují s jakousi hrabalovskou poetikou. V naší imaginaci mají tihle lidé blízko k samotné podstatě života, což je ale nesnesitelný intelektuální kýč. Díky Saše Uhlové za to, že ho shodila.

Lukáš Jelínek, politický komentátor



Andrej Babiš. Schopnost podmanit si zemi byznysově, politicky a zčásti i mediálně je víc než vyhrát všechny Miss, Slavíky či Zlaté míče. To, že s ním nehnou ani aféry, které by jiné nadobro zničily, už hraničí s kultem osobnosti.



Petr Just, politolog



Není lehké vybrat nejvýše tři politické osobnosti roku, přesto po dlouhém váhání a přebírání se o to pokusím: 1.) Dominik Feri a 2.) Jan Farský. U Feriho lze bez nadsázky říci, že udržel TOP 09 v Poslanecké sněmovně. A teď nehodnotím, zda to je, nebo není dobře. Hodnotím to z pohledu, že kampaň skutečně oddřel a to ještě k tomu se zaměřením na ty skupiny obyvatelstva, které jsou k politice spíše apatické (mladí voliči, prvovoliči). U nich se snažil probudit zájem o politiku. Přitom všem navíc musel (a dodnes musí) čelit rasově motivovaným výpadům tak zvaných „slušných Čechů“ či samozvaných „vlastenců“.



Jana Farského jsem vybral jako reprezentanta subjektu, kterému se šance na úspěch nedávaly - přiznám se, že i já jsem byl k úspěchu samostatné kandidatury Starostů velmi skeptický. A opět: nehodnotím, zda je, nebo není dobře, že jsou v Poslanecké sněmovně. Stejně jako u Feriho bylo i u Farského klíčem k mému výběru mezi osobnosti roku velmi intenzivní nasazení a zapálení v kampani, navíc v časově a logisticky mnohem méně výhodnějších podmínkách, než u jiných stran.

Josef Mlejnek, politolog



Osobností roku je nesporně Miloš Zeman. Vše se v politice točí kolem něho, koncem roku dokázal přivést Českou republiku k poloprezidentskému režimu. A byť se zdá být hodně nemocný, zůstává favoritem prezidentských voleb. Tím samozřejmě nehodnotím obsah jeho politiky, jen tu skutečnost, že ji nejvíce ovlivňuje.



Kateřina Smejkalová, politoložka



Jako člověk, který se zabývá společenskými dopady technologií, bych za osobnost roku označila Jeffa Bezose, zakladatele a šéfa amerického koncernu Amazon, který se letos s majetkem v hodnotě přes sto miliard dolarů hned dvakrát ocitl v čele žebříčku nejbohatších lidí planety. Nechci ho ale, jak bývá v podobných anketách zvykem, vyzdvihovat proto, že bych to považovala za nějak obdivuhodné. Spíše vidím jeho prvenství jako symptomatické pro jev hluboce transformující fungování nás jako jedinců i našich společností: totiž rozmach digitálních platforem jako Amazon, které v rozsáhlém digitálním prostředí fungují jako rozdělovníky propojující poptávku po informacích, službách a produktech s jejich nabídkou a získávají tím nevídanou moc nad našimi životy.

Řada z nich včetně Amazonu přitom s pomocí takto získaných dat o nás expanduje do stále nových a nových oblastí, Amazon například do zdravotnictví nebo vývoje samojezdících aut, čímž svou moc jen dále zvětšuje a je právem podezřívána ze záměru vybudovat pod záminkou technologického pokroku umně zastírajícího obyčejnou logiku zisku jakýsi supermonopol nad našimi životy. Každým rokem, kdy jako v tom uplynulém politika i my ostatní za trochu toho uživatelského komfortu tomuto razantnímu vývoji jen přihlížíme, přitom můžeme být blíž a blíž dystopické, v určitém ohledu totalitní budoucnosti, kterou by ani Orwell nevymyslel.



Milan Znoj, politolog



Emmanuel Macron, Donald Trump, Vladimír Putin. Každý z nich se stal jinak a po svém vůdčí osobností ve světě, který se mění a teprve hledá své geopolitické parametry. Emmanuel Macron vyhrál prezidentské volby ve Francii na troskách tradiční pravice a tradiční levice. Přitom oslabil Národní frontu Le Penové a zároveň upozadil radikální levici. Dal tak Evropě znovu naději, že historický kompromis levice a pravice, který leží v základech Evropské unie, může nadále vítězit, byť v nějaké mutované podobě.

Donald Trump zaskočil jak konzervativní republikány, tak liberální demokraty svým hrubosrstým populismem. Právě za jeho prezidentství budou Spojené státy zkoušet nové způsoby, jak uplatňovat svou geopolitickou hegemonii, aniž přitom mezinárodní řád lehne popelem. Balancování mezi válkou a mírem v politice vůči Severní Koreji je lakmusovým papírkem. Vladimír Putin obnovil ruskou moc vnitřně i mezinárodně. Na Blízkém Východě podporou Asadova režimu, jakkoli autokratického, zabránil rozvalu Sýrie a podstatně přispěl k porážce Islámského státu.