Ostuda možná urychlí opravu pandurů poškozených před lety při nehodě. Armáda by je měla mít ještě letos

Oprava čtyř z pěti obrněných vozidel Pandur, která na podzim 2016 havarovala na silnici u Tábora, by mohla být dokončena ještě letos. Podle smlouvy by poškozené pandury měla armáda dostat nejpozději do 5. února 2019. V tiskové zprávě to uvedl za společnost Tatra Defence Vehicle (TDV) Daniel Potocký. Tři z poškozených vozů dostanou nové korby.