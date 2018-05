Ostuda na několik století: Brno se chystá napravit věžičku, kterou sochař schválně zkřivil

V té době panoval v Českém království Vladislav Jagellonský a města postupně bohatla. Brněnská radnice chtěla ohromit svou pompézností. Pozvala proto významného evropského sochaře Pilgrama, aby ozdobil její portál. Ten svou práci odváděl spolehlivě, když měl ale dostat zaplaceno, začali brněnští couvat. Tak se jim rozhodl pomstit.

Věžičku nad střední sochou udělal záměrně křivou. To ale vyšlo najevo až poté, co sochař nechal odstranit lešení. Město opouštěl s dovětkem, "že brněnskou zradu uvidí všichni navěky a nikdy nikomu se věžičku nepodaří narovnat." Brno to nyní po 500 letech plánuje.

„Současná brněnská radnice vnímá Pilgramovo umělecké vyjádření jako hluboce nešťastné a od historické události se snaží distancovat.

