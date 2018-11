Otec lže, tvrdí Babišův syn. Chce spolupracovat s policií

Syn premiéra Andreje Babiše chce být v telefonickém kontaktu s policií v souvislosti s kauzou jeho údajného únosu na okupovaný Krym. Vyplývá to z e-mailu, který odeslal reportérům Seznamu. Andrej Babiš junior popírá, že by musel být pod neustálým dozorem. Tvrzení svého otce označil za lež, která se „dotýká jeho osobní svobody“.

„Teď čtu v novinách, že můj otec řekl, že musím být pod 'neustálým dozorem' vzhledem k mé pseudonemoci, které se říká schizofrenie. Tím překročil červenou čáru, protože to je lež a sahá to a dotýká se to mé osobní svobody. Nejsem vůbec pod 'dozorem' ve Švýcarsku, ale volný,“ začíná Babiš svůj e-mail, který poslal reportérům.

Zároveň tvrdí, že chce být v kontaktu s policií ohledně kauzy svého údajného únosu na okupovaný Krym. Tam jej měl odvést manžel jeho psychiatričky Roman Protopopov. Babiš mladší, který nyní žije se svou matkou ve Švýcarsku tvrdí, že dostal na výběr mezi zavřením do ústavu a odjezdem „na prázdniny“ na Krym.

„Četl jsem taky, že policie znovu otevřela můj případ ‚únosu'. Jestli je člověk opravdu unesený, nebo ne, je jedna záležitost, ale to, že můj pečovatel řekne: ‚Já a tvůj otec uděláme všechno, abys byl zavřenej (v psychiatrické léčebně), je druhá.' Přeju si být telefonicky v kontaktu s policií ČR, vyšetřující můj případ z Ukrajiny a Ruska. Možná mi to za ten trik se skrytou kamerou vybavíte,“ dodává Babiš s odkazem na okolnosti pořízení původního rozhovoru, při němž byl nahráván kamerou umístěnou v brýlích reportérů.

Babišův otec a premiér Andrej Babiš obvinění z objednání únosu syna odmítá. Tvrdí, že jeho potomek je duševně nemocný, trpí schizofrenií a na Krym odjel dobrovolně. Protopopov po několika dnech mlčení a původním odmítnutí poskytnout Seznamu vyjádření, promluvil pro deník Právo. V rozhovoru se vymezuje proti obviněním z únosu a hájí se, že se o Babiše mladšího staral jako o nevlastního bratra a pomáhal mu s běžnými denními úkony.

„Tlak novinářů byl po vypuknutí kauzy Čapí hnízdo enormní. Chtěl jsem prostě odjet z toho pekla, než se situace uklidní, a hlavně jsem chtěl, aby Andy přišel na jiné myšlenky,“ prohlásil Propotovov a dodal, že o cestě na Krym a Ukrajinu Andrej Babiš starší věděl. „Věděli to všichni, táta, máma, rodina. Paní Babišové jsme se hlásili, komunikaci mám schovanou. O všem věděla.“

Babiš mladší v původním v pondělí odvysílaném rozhovoru konstatoval, že cestu na Krym podnikl pod výše změnou hrozbou. Vyjádřil, že z Protopopova má strach a nedůvěřuje ani jeho ženě, psychiatričce Dity Prototopové, která na něj vypracovávala zprávu pro policii, která měla juniorovi pomoci vyhnout se trestnímu stíhání. Národní ústav duševního zdraví, v němž lékařka pracuje, konstatoval, že Protopopová se v žádné zprávě z období, kdy řešila i případ Babišova syna, neprohřešila proti etice ani skutečnému stavu věcí.

Seznam uvedl, že nový e-mail předává zprávu státnímu zastupitelství, které dozoruje obnovené vyšetřování juniorova zmizení na okupovaný Krym. Se státním zastupitelstvím komunikuje i policie, která na Twitteru napsala, že informace z e-mailu ověřuje a je připravena provést s Babišem mladším neodkladné úkony dle zákona.