„Paralelní, alternativní, Babišova policie.“ Politici kritizují rozšíření pravomocí celníků

"Nejsem pro dělení vyšetřovacích pravomocí, mám za to, že pokud možno nemají existovat paralelní policie, které by se mohly dostávat do vzájemných konfliktů anebo spolu soutěžit. Vhodnější cestou se mi zdá existence specializovaných útvarů uvnitř policie," uvedl šéf sněmovního klubu ČSSD Jan Chvojka. "Celní správa může tyto věci už dnes prošetřovat v první fázi trestního řízení - dublovat ale roli policie nemusí být efektivní. Složky navíc mohou spolupracovat v rámci daňové kobry," připomenul speciální jednotku, ve které policie s celníky spolupracuje, poslanec KSČM Jiří Dolejš.

I podle poslance ODS Jana Skopečka má Celní správa už nyní postavení policejního orgánu u vybraných trestných činů týkajících se cel a daní. "Jakékoliv další rozšiřování pravomocí v tomto směru odmítám a považuji ho za nebezpečné. Šlo by o budování alternativní policie, konkurence k tomuto represivnímu orgánu. Důvěřuji v této problematice Policii ČR," uvedl. Lze podle něj jen domýšlet, jakou má tento návrh souvislost s personálními změnami při reorganizaci policie a konflikty v předchozí vládní koalici. "Vůbec už pak nechci domýšlet, kam by vedly případné konflikty a soupeření mezi těmito orgány se stejnými represivními pravomocemi," uvedl.

Žádný důvod ke změně nevidí ani předseda STAN Petr Gazdík. "Stát tady postupuje trochu protisměrně. Nejprve zřídí speciální útvar pro finanční kriminalitu pak jej zruší, teď jej chce znovu zřídit a zároveň dát tuto pravomoc celníkům. Vláda bez důvěry tyto kroky bez ladu a skladu rozhodně dělat nemá," soudí.

"Není důvod od policie přenášet na jiný orgán. Jsem proti jednorázovým rychlým zásahům do odhalování a vyšetřování kriminality, protože takovéto neuvážené rychlé kroky povedou k tomu, že bude paralyzován způsob vyšetřování tohoto druhu trestné činnosti a jediní, kdo z toho budou něco mít, jsou nakonec ti zločinci," řekl šéf TOP 09 a exministr spravedlnosti Jiří Pospíšil. Navíc k tomu podle něj vláda v demisi nemá dostatečný mandát.

Bartoš: Lepší by byl nový útvar

Předseda Pirátů Ivan Bartoš připomenul, že Babiš se snažil rozšířit kompetence celníků už v době, kdy vedl resort financí. "Koalice proti tomu vystupovala, že on si nebude budovat vlastní policii. A evidentně ho to nepustilo ani v momentě, kdy resorty má všechny," uvedl s tím, že záležet bude i na rozdělení resortů ve vznikajícím kabinetu. Návrh má za nesystémový. Myslí si, že Babiš tak činí mimo jiné i proto, aby našel nové uplatnění pro celníky, kterým ubyla práce po vstupu země do schengenského prostoru. "Daleko efektivnější by bylo, aby při ministerstvu financí vznikl útvar, který bude daňových řešit úniky velkých korporací, a lidi, kteří mají zkušenosti z celní správy tam nabrat," uvedl.

Za odbornou záležitost, kterou je třeba prodiskutovat, označil návrh předseda SPD Tomio Okamura. "Faktem je, že finanční delikty v historii šetřila finanční správa a to právě kvůli specifické odbornosti nutné pro porozumění finančním kauzám," myslí si.

Z novely zákona o celní správě a novely trestního řádu, kterou předložilo ministerstvo financí do připomínkového řízení, vyplývá, že pokud by byla předloha přijata, celníci by mohli vyšetřovat trestné činy od ledna 2021. Ministerstvo také požaduje pro celníky rozšíření pravomocí na prověřování trestních oznámení i u dalších daní, nyní je to u DPH a spotřebních daní.