Parazitolog Šíma: Vakcína proti borelióze by mohla být na trhu do tří let | info.cz

Na jakém principu vlastně vámi testovaná vakcína pracuje?

Velmi jednoduše řečeno se americké divizi farmaceutické firmy Sanofi podařilo uměle vyrobit povrchový protein, obsažený v obalu borelií. Pokud se látkou s tímto proteinem naočkuje organismus, imunitní systém se vytrénuje a později dokáže velmi rychle a spolehlivě rozpoznat, zda se v organismu snaží usadit borelie a začne je okamžitě likvidovat.

Dřívější pokusy o vývoj vakcíny proti borelióze vždy narážely na to, že borelií je mnoho druhů a to, co fungovalo na jeden druh, nefungovalo na druhý. Tenhle problém už se s novou vakcínou podařilo vyřešit?

Máte pravdu v tom, že zatímco v USA se vyskytuje prakticky jen jeden druh borelií, konkrétně Borrelia burgdorferi, v České republice evidujeme kolem dvaceti druhů, z toho ale dva naprosto dominantní. Dřívější vakcína v USA cílila pouze na americký druh. S touto novou vakcínou jsme ale schopni cílit prakticky na všechny druhy.

Jak je to možné? V čem byl postup vývoje této vakcíny jiný?

Přišlo se na to, že obal prakticky všech druhů borelií bez rozdílu obsahuje jen 7 typů zmiňovaných povrchových proteinů. A vakcína, uměle vytvořená americkou společností, je natolik univerzální, že obsahuje vlastnosti všech těchto typů. A tedy funguje i na všechny druhy borelií.

Právě to bylo podstatou vašeho testování?

Přesně tak. My jsme na zadání společnosti Sanofi jako jediní v Evropě testovali, zda vakcína, fungující v USA, bude fungovat i na borelie, přenášené naším nejrozšířenějším druhem klíšťat Ixodes ricinus. A to se potvrdilo. Vakcína je i v našich podmínkách stoprocentně účinná. A lze tedy předpokládat, že dokáže cílit na všechny borelie.

Jak takové testování probíhá?

Vakcínou se naočkují myši, na které pak necháme přisát klíšťata, infikovaná boreliemi. A následně pak zjišťujeme tvorbu protilátek v myším organismu a schopnost těchto protilátek zabránit přenosu borelií.

Stále se ale jedná jen o testy na myších. Jak velká je naděje, že vakcína projde i klinickými testy u lidí?

To je samozřejmě zásadní otázka, na kterou nikdo nezná odpověď. Může to být každopádně ještě běh na dlouhou trať.

Ptám se proto, že v USA už se jedna vakcína proti borelióze začala dokonce prodávat, pak musela být ale stažena z trhu kvůli výskytu nežádoucích účinků, které ani klinické testy neodhalily. Nehrozí podobný vývoj i u této vakcíny?

To, co tahle vakcína dokáže, je něco, co jsem ještě nikdy v životě neviděl. Podle mého názoru tedy existuje poměrně značná naděje na uvedení této vakcíny do klinické praxe. Zřejmě ještě nikdy jsme nebyli tak blízko očkování proti borelióze jako nyní. Jestli se tak ale skutečně stane, nezáleží jen na úspěchu či neúspěchu klinických testů u dobrovolníků.

Na čem ještě tedy záleží?

Také na tom, zda farmaceutická firma do těch klinických testů vůbec půjde. Klidně se může stát, že ekonom té firmy spočítá všechna pro a proti a třeba dojde k závěru, že mnohamilionová či miliardová investice do testování lidí je příliš velkým rizikem, které by se společnosti nemuselo vyplatit. A vedení firmy vývoj zastaví. Nebyl by to první ani poslední případ tohoto druhu.

Pokud ale budeme optimisty. Kdyby se hned po testech na myších začalo s klinickými testy na lidech a všechno by dopadlo dobře. Za jak dlouho by se mohla stát borelióza nemocí, proti které se lze očkovat stejně jako třeba proti klíšťové encefalitidě?

Záleží na tom, zda firma dostane například povolení ke zrychlenému testování. To je v určitých případech možné a skutečně se tak děje. Pak by, ovšem čistě teoreticky, mohla být vakcína na trhu už třeba do tří nebo pěti let.

Ještě jedna k otázka k borelióze. Stále se spekuluje o tom, zda borelie mohou na člověka přenést v životaschopné formě jenom klíšťata nebo je infekce možná i po přisátí hmyzu, například komárů či muchniček. K jakému názoru se přikláníte vy?

Otázka možného přenosu borelií krevsajícím hmyzem je často diskutována, ale nikdy nebyl takový přenos prokázán experimentálně. Lze dohledat studie, které dokládají přítomnost borrelií v tělech komárů, muchniček a jiného hmyzu. To ale ještě nemusí znamenat, že je také dokáží přenést.Podle mého názoru je šance přenosu borelií krevsajícím hmyzem malá, borelie by musely využívat úplně jinou strategii přenosu, než jakou známe z klíšťat.Nám se shodou okolností podařilo získat finanční podporu na projekt, který by měl experimentálně potvrdit, nebo vyvrátit, zda komáři mohou borelie přenášet. Výsledky budeme znát během následujících 2-3 let.