Pelta poprvé od zatčení: Je mi krásně! Prodej hráčů? Přesvědčí mě jen peníze

Loni v květnu se mu obrátil svět. Miroslav Pelta přišel po dotační kauze ve fotbale skoro o všechno, ale jedno mu zůstalo – jeho Jablonec. I proto má teď bývalý předseda asociace báječnou náladu. Jeho klub, navzdory ekonomickým potížím, válcuje na jaře ligu a hlásí se do Evropy. Bývalý nejvyšší představitel českého fotbalu měl pro první rozhovor po zatčení podmínku, že bude mluvit pouze o Jablonci, jeho vzestupu a staronovém trenérovi Petru Radovi. Řeč ale nakonec přišla i na další témata. Co si myslí o střelci Stanislavu Teclovi, kterého si stáhla zpět Slavia. Jak komentuje sparťanskou éru pod Andreou Stramaccionim? Jak to bylo s čínskou CEFC coby sponzorem klubu? A co si myslí o videu ve fotbale?