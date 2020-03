Pendleři se zlobí: Čelíme útokům a osočování. Proč nezavřete taky Prahu? | info.cz

Právě spor o pendlery ukazuje, jak složité je dnes stanovení hranic pro volný pohyb osob kvůli zastavení pandemie. Pohled na evropskou mapu dosavadního výskytu infikovaných totiž jednoznačně ukazuje, že rizikové oblasti nekopírují státní hranice. A otázkou tak zůstává, zda by spíše než přes státní hranici neměl být omezen pohyb mezi rizikovými regiony bez ohledu na jejich příslušnost k určitému státu.

„Když se podíváte na počet infikovaných, je pro mě zatím mnohem větší riziko jet do Prahy než do okresu Gmünd,“ řekl INFO.cz Jiří Plecer, který pracuje v hotelu v rakouském Gmündu, ležícím přímo na rakousko-české hranici. Podle Plecera pendlerům ani tak nevadí, že jim vláda zakázala dojíždění do práce a nařídila, aby v zahraničí případně zůstali. „Vadí mi ta kampaň, která se proti nám vede. Jihočeská hejtmanka Stráská nás označuje pomalu za největší riziko. I někteří příbuzní a známí se na mě pak dívají jako kdybych tím, že pracuji v Rakousku, tady záměrně šířil nakažlivou nemoc,“ uvedl Plecer. S útoky a osočováním se podle informací INFO.CZ setkala i řada dalších pendlerů. Ti nyní horečně řeší, jak se s vládním nařízením vyrovnat.

Podle Plecera se přitom stačí podívat na snadno dostupnou mapu infekcí, aby i nezasvěcený pozorovatel narazil na jednu paradoxní skutečnost. Dolnorakouský okres Gmünd do dnešního rána nevykazoval ani jednoho nakaženého, podobně nízká míra infekce (v řádu jednotek) je i ve většině dalších rakouských okresů, sousedících s Českou republikou. Zcela jiná situace nastává, když bude některý z Jihočechů cestovat na sever.

Zatímco v Jihočeském kraji zatím testy potvrdily 30 nákaz, ve Středočeském kraji bylo k dnešnímu ránu 122 a v Praze dokonce 178 potvrzených infekcí koronavirem. Alespoň z hlediska počtu nakažených je tak Středočeský kraj (včetně Prahy) s takřka 300 pozitivně potvrzenými testy na koronavirus například pro obyvatele Českých Budějovic jednoznačně nejrizikovější oblastí v okolí. Rakouské příhraniční okresy s Českem naopak patří k těm nejméně zasaženým. A to i přesto, že Rakousko jako celek evidovalo dnes ráno 3611 infekcí.

I podle zkušeností autora tohoto článku, který žije v Českých Budějovicích, tak dochází k poměrně paradoxní situaci. Ten, kdo by dnes odjel na procházku třeba do přírodního parku v Gmündu, kde zatím není potvrzena ani jedna nákaza, byl by ve společnosti považován za šílence, hazardujícího s vlastním i cizím zdravím. To, že stovky Jihočechů ale denně dojíždějí do Prahy, která je českým „epicentrem nákazy“ (podle dosavadních výsledků testů), ale nikdo za rizikové příliš nepovažuje.

Jihočeská hejtmanka Ivana Stráská uvedla, že zhruba polovina ze 30 nakažených Jihočechů jsou právě pendleři, a proto požádala vládu, aby hranice uzavřela i pro ně (dosud měli výjimku). „Tito zaměstnanci, kteří dojíždí z ciziny, mohou ohrožovat lidi na obou stranách hranic. Navíc oni sami se nám ozývají s tím, že mají obavy o své zdraví a byli by rádi, kdyby toto opatření bylo přijato centrálně. Poslala jsem vládě dopis, aby tuto situaci řešili,“ uvedla Stráská.

Později ale Petr Soukup z kancléře hejtmanky upřesnil, že v případě zmiňované poloviny nakažených se nejedná ve všech případech o pendlery, ale také o příslušníky jejich rodin. Pendlerů, kteří se možná (nikoliv jistě) nakazili v zahraničí, mohou být jednotky. Zda ale někteří ze zbytku nakažených nepřišli k nákaze kvůli tomu, že se setkali s někým, kdo přijel z Prahy, Středočeského kraje či jiných českých regionů, případně tam necestoval sám, už statistika neuvádí. Čistě statisticky se ale jihočeský pendler mnohem snadněji nakazí virem na pražských Hradčanech než na náměstí v Gmündu či Freistadtu.

Přesto jsou pendleři často terčem kritiky za to, že právě oni představují zbytečné riziko pro přenos nákazy do českých pohraničních obcí. Podporu pro návrh na uzavření hranic i pro pendlery získala hejtmanka například od starostů v Dolním Dvořišti a Kaplici, kde se lidé obávají, že právě tito zaměstnanci mohou virus přivézt i k nim. Podle současných statistických čísel o výskytu nákazy jsou ale pendleři, pracující v Rakousku hned u českých hranic, mnohem menším rizikem než například chalupáři z Prahy. Stejně jako všichni, kteří dojíždějí do hlavního města za prací či na úřady. Statistika se ale může samozřejmě rychle změnit.