Pieta před Českým rozhlasem: Babiš tam neměl chodit, anebo neměl mluvit, tvrdí Jurečka

Andrej Babiš, byť je premiér, neměl na pietní akci k srpnu 1968 před budovu Českého rozhlasu vůbec chodit. A pokud už tam šel, neměl mluvit. V rozhovoru pro INFO.CZ to říká první místopředseda lidovců Marian Jurečka. Podle něj se měl Babiš pouze v tichosti poklonit obětem invaze a okupace, položit věnec a nechat mluvit jiné lidi. „Jsem přesvědčený, že by Babiš se svou historií a svým životním příběhem, navíc poté, co sestavil vládu s podporou komunistů, prostě neměl na takovéto akci vystupovat. Nepůsobí věrohodně. Vnímám to jako plivnutí do tváře obětem invaze, včetně všech, kteří byli v následujících jedenadvaceti letech perzekuováni,“ vysvětluje Jurečka.

Na dnešní schůzi sněmovny, která měla původně rozhodovat pouze o navyšování důchodů, jste prosadili bod týkající se srpna 1968. Co vás k tomu přimělo a co tím sledujete?



Přiměly nás k tomu výroky některých politiků i atmosféra ve veřejnosti. Stále častěji se v poslední době potýkáme s relativizací toho, co se tady stalo nejen v srpnu 1968, ale i v následujícím období. Chceme tudíž, aby se Poslanecká sněmovna jasně vyjádřila v tom smyslu, že to byla invaze vojsk Varšavské smlouvy, po které následovala okupace, a že to bylo v rozporu s mezinárodním právem.



Ten bod jste prosadili hladce. Byli pro něj nejen třeba zástupci hnutí ANO, ale také několik komunistů…



Pro mě – musím říct – teda dost překvapivě…

No právě. Je to vůbec dneska ještě téma k diskuzi?



Pokud na to dneska dojde, očekávám velice ostrou a intenzivní diskusi.



Jak hodnotíte včerejší akci před Českým rozhlasem? Na mysli mám především vystoupení předsedy vlády Andreje Babiše a protest, kterému čelil.



Hodně o tom od včerejška přemýšlím. Četl jsem také rozličné reakce komentátorů a veřejně aktivních lidí, kteří protesty kritizovali s tím, že se při pietě nepíská. Sice bych s tím mohl souhlasit, podle mě má mít ale každý politik jistou soudnost a měl by si umět vyhodnotit, zda jeho přítomnost – navíc pokud jde o pietní akt – nebude kontraproduktivní. Andrej Babiš, byť je premiér, tam buď neměl chodit, anebo neměl mluvit. Když už tam musel, měl se pouze v tichosti poklonit obětem invaze a okupace, položit věnec a nechat mluvit jiné lidi.



Proč?



Jsem přesvědčený, že by Babiš se svou historií a svým životním příběhem, navíc poté, co sestavil vládu s podporou komunistů, prostě neměl na takovéto akci vystupovat. Nepůsobí věrohodně. Vnímám to jako plivnutí do tváře obětem invaze, včetně všech, kteří byli v následujících jedenadvaceti letech perzekuováni. Zatímco oni všichni odmítli akceptovat invazi, Babiš vstoupil do strany a zcela jistě musel přijmout výklad pražského jara Husákovy KSČ. A pokud tam tedy včera vystoupil, nemůže se divit, že proti němu lidé protestovali. I já si myslím, že to bylo nemístné. Osobně bych sice nepískal a nepoužíval vulgarity, těm lidem ale rozumím.

Na druhou stranu je fakt, že prezident Zeman vystoupit k výročí srpna 1968 odmítl, za což sklidil od mnoha lidí kritiku.



Podle mě jde o oprávněnou kritiku. Miloš Zeman má na rozdíl od Andreje Babiše přece jen jinou minulost, je v jiné pozici. Proto mohl a měl vystoupit.



Nepískalo by se na něj?



To je otázka, na kterou neumím odpovědět. Podle mého soudu je to ale tak, že Zeman v kontextu politiky, kterou preferuje, vystoupit nemohl. Pokud je neuvěřitelně servilní k politice Ruska, těžko si mohl dovolit vystoupit k výročí okupace. Těžko by se mohl k Rusku kriticky vyjádřit.



Jedna věc je minulost každého z nás, včetně premiéra, druhá způsob, jak ji reflektujeme. Jak jste hodnotil samotný obsah projevu Andreje Babiše?



Pouštěl jsem si ho dvakrát a nenašel tam nic, co by ve skutečnosti odkazovalo k pražskému jaru. Anebo k srpnu 1968, případně k následné normalizaci. Hovořit při této příležitosti o tom, jak máme šikovné lidi a jak máme propagovat naší zemi, je v danou chvíli a na místě, kde tato slova vyřkl, přinejmenším podivné. A za úplnou zhovadilost považuji samotný závěr jeho projevu, kdy pod tlakem protestů začal lidem děkovat za preference hnutí ANO. Mluvit na pietní akci o podpoře voličů své straně je zcela za hranou.

Na druhou stranu je fakt, že hnutí ANO zařazení vašeho bodu na jednání sněmovny podpořilo. Jak tento jejich postup čtete?



Jsou pod tlakem událostí. Připomenout ale musím výroky Andreje Babiše z minulého týdne, když reagoval na Vojtěcha Filipa, který bagatelizoval úlohu Ruska při invazi. Babiš mluvil vyhýbavě, vlastně i on říkal něco ve smyslu, že se vlastně přesně neví, kdo nás okupoval. To je přece něco, co si člověk, který vychodil aspoň základní školu, natož pokud je premiérem naší země, nemůže dovolit vypustit z úst. Je to servilita vůči komunistům.



Přesto: včera bylo padesáté výročí invaze, tudíž to všechno mělo své opodstatnění. Nebylo by ale přece jen efektivnější, pokud by opozice upozorňovala na aktuální nebezpečí a problémy, kterým čelí veřejnost, namísto toho, aby se permanentně vracela do minulosti a bojovala s něčím, jako je komunismus? Tedy válku, která je už skoro třicet let vyhraná…



To samozřejmě opozice dělat musí a myslím, že to taky dělá. KDU-ČSL upozorňuje na chyby a zároveň se snaží pomáhat s tím, co považuje za správné. Zmínit mohu třeba prodloužení misí našich vojáků. Vládě jsme tím myslím pomohli. Pokud ale premiér včera řekl, že tady nikdo neohrožuje svobodu slova, je potřeba mu připomenout, jak se chová k novinářům.

Je potřeba mu připomenout, jak úkoloval Marka Přibila, tedy bývalého novináře jeho Mf Dnes, který měl kompromitovat jiné politiky, je potřeba mu připomenout, jak reportéry České televize označil za zkorumpovanou pakáž, která točí na objednávku. Je v tom rozpor a pokrytectví, o kterém je nutné mluvit. Pokud premiér tvrdí, že tady nikdo neohrožuje svobodu slova, je zkrátka potřeba mu na konkrétních příkladech ukázat, že ji ohrožuje právě on.