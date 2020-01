Piráti opět zvolili Bartoše do čela strany, krýt záda mu budou Richterová a Pikal | info.cz

Ve svižném tempu začal v sobotu ráno celostátní sněm Pirátů volbou předsedy, dle očekávání post obhájil Ivan Bartoš. Nikoho to nepřekvapilo, zrovna tak se dala čekat pozitivní atmosféra v průběhu volby, ostatně byl to ze všeho nejvíc přátelský střet o pozici šéfa strany. Bartoš měl dva vyzyvatele, prvním byl místopředseda sněmovny Vojtěch Pikal, který s ním nejdřív postoupil druhého kola, aby se vzápětí kandidatury vzdal, druhým byl poslanec a šéf mediálního odboru Pirátů Mikuláš Ferjenčík. Nominační projevy všech tří se lišily spíše v akcentech, to podstatné pro směřování strany v nich bylo prakticky totožné.

Pikal byl vtipný a uvolněný, Ferjenčík důrazný a přísný, Bartoš kultivovaný a věcný. Všichni sklidili potlesk, oproti obdobným situacím na sjezdech jiných stran čelili v zápětí po nominačních projevech dotazům z pléna i internetového fóra. Vysvětlit museli třeba to, jak si představují komunikaci centrálního vedení strany s evropským týmem Pirátů, způsob, jak strana osloví penzisty a obecně lidi, kteří netráví tolik času na internetu, anebo jak se zasadí o větší zastoupení žen v orgánech strany či o sdělnější atmosféru a komunikaci. Narážka na údajnou šikanu ze strany Jakuba Michálka byla v tomto případě zjevná.

I tak se grilování odehrálo ve sdělné a přátelské atmosféře. Skoro by se dalo říct, že sněm Pirátů začal idylicky. Všichni si jsou vědomi své role v týmu, každému je jasné, že ani předseda bez zbytku strany neznamená nic. Důraz na týmové pojetí byl patrný u všech. „Je nás už přes tisíc a je to pořád málo,“ pravil třeba Pikal. Nejen on v projevu vypíchnul zásadní roli všech aktivních lidí. Bartoš v této souvislosti upozornil na blížící se krajské volby a potřebu zvýšit počet mandátů v krajských zastupitelstvech aspoň na sto. „Piráti vznikli na hodnotě informací,“ řekl v jiné pasáži svého projevu Pikal. Bartoš i Ferjenčík zcela jistě přikyvovali.

Ze všech v sále bylo cítit sebevědomí, Piráti si jsou moc dobře vědomi, že za deset let ušli velký kus cesty. Stinnou stránkou je permanentní stres, vyčerpání, opotřebovanost, u mnohých známky vyhoření. Ferjenčík zmínil, že by si každý zasloužil aspoň občas volný víkend, aniž by cokoli ve straně kolabovalo. Na pobyt v politice si nicméně nestěžují, ostatně chtějí už po příštích volbách do vlády. „Už víme, že kvalitně bez nás nikdo náš program neprosadí,“ řekl hrdě Pikal. Podle Ferjenčíka se musejí zasadit o menší zdanění práce, hovořil o udržitelnosti důchodového a sociálního systému, o reformě zdravotnictví, zmínil boj se suchem a klíčovou roli kvalitního vzdělávacího systému.

Bartošův projev byl de facto jeho rozhovor pro INFO.CZ z tohoto týdne zhuštěný do pěti minut. Neřekl nic, co by už v něm nepadlo. Takže jen stručně: Piráti podle něj musí udržet dobrý kurs ve sněmovně, zapracovat musejí na neustálém zvyšování kompetencí všech členů strany, jako předseda chce uspět nejen v krajských, ale především ve volbách sněmovních. Čemu se vyhnul, byl koaliční potenciál Pirátů, výčet případných spojenců na centrální úrovni (odpověď na otázku, zda mu je bližší ANO, anebo strany typu ODS či TOP 09, najdete ve zmiňovaném rozhovoru na našem webu) a stagnující preference. Ta debata Piráty zjevně teprve čeká, možná se jí ale aspoň náznakem dotknou už dneska v průběhu bilancování jejich účasti na vládách v Praze, Brně a Ostravě.

Bartoš si je v každém případě vědom, že strana musí hledat cesty k novým voličům, jak sám přiznal během grilování kandidátů, mezery mají především u lidí v důchodovém věku. Také proto nejspíš hovořil o tom, že se Piráti musí věnovat tématům, jako jsou dostupnost a kvalita lékařské péče, péče o krajinu, nebo kvalitní vzdělání a dobře zaplacení učitelé. A pokud parafrázoval Václava Havla, když pravil, že by občan měl být váženým klientem státu, a nikoli jeho otrokem, musel s ním každý v sále souhlasit. Leč připraven musí být také na to, že si voliči budou tato jeho slova pamatovat a srovnávat je s tím, co v exekutivě případně prosadí. Totéž platí třeba o exekucích nebo dostupném bydlení.



Připravujeme obsáhlý rozhovor s první místopředsedkyní Olgou Richterovou.