Piráti těží ze slabosti své konkurence, reálně je ale jejich zázemí křehké, míní experti

Přestože Piráti již téměř deset let kontinuálně rostou, podle expertů oslovených redakcí INFO.CZ je před nimi ještě spousta práce. A budoucnost nemají v žádném případě v ničem snadnou. „Piráti jsou především městskou stranou. Proto by jim slušelo propracovat typická velkoměstská témata, včetně zelených a sociálních,“ uvažuje politický analytik Lukáš Jelínek. A politolog Lubomír Kopeček zase mimo jiné upozorňuje na fakticky ještě pořád dost křehké zázemí pirátského úspěchu.

O své budoucnosti budou Piráti rozhodovat v sobotu a v neděli na nevolebním celostátním sněmu v Táboře. Na místě bude reportér redakce INFO.CZ Vratislav Dostál. Ještě předtím o minulosti a budoucnosti Pirátů, o jejich možnostech a limitech, hovořil s výše zmíněnými politickými pozorovateli.

Lukáš Jelínek považuje za sympatické, že se Piráti definují jako liberální střed. Podle něj je ale nutné této formě dodat také obsah. „Zejména v oblasti podpory občanské společnosti, vzdělání a dalších veřejných služeb,“ uvažuje Jelínek.

Politolog Lubomír Kopeček se pak zamyslel nad příčinami jejich dlouhodobé expanze. Velkou roli podle něj hrála výborná volební kampaň. „Další faktor,“ pokračuje politolog v rozhovoru pro INFO.CZ, „je otevřenost zdejší stranické soutěže, kde při poměrně slabé vazbě značné části voličů ke stranám mají nové mimoparlamentní formace, jako byli Piráti, poměrně dobré možnosti se prosadit.“ V neposlední řadě upozorňuje, že Pirátům pomohly problémy hlavní tematické konkurence: Strany zelených, TOP 09 a částečně také ČSSD. Podle Kopečka jim to usnadnilo průlom.



„Ve chvíli, kdy starší strany s více či méně podobnými tématy mají problémy, poskytuje to příležitost. Konečně je důležitý ekonomický růst, minimální nezaměstnanost, prudký růst platů atd., což vždycky vytváří příležitost pro postmateriálně orientované formace. Řada lidí nemá větší materiální starosti a mají chuť a zájem hlasovat pro strany, které příliš neřeší ekonomiku a mají nemateriální cíle,“ myslí si Kopeček. I proto přiznává, že by byl opatrný, pokud jde o hodnocení udržitelnosti současné podpory.

Mimo jiné také upozorňuje, že volební zázemí a reprezentace Pirátů na dalších politických úrovních, tj. komunální, krajské a senátní, zůstává velmi omezená. „Jistě, je tu výsledek v komunálních volbách v Praze, ale to spadá do výjimek úspěchů v několika velkých městech. Jinde Piráti na komunální úrovni téměř neexistují. Pro srovnání: na počet komunálních zastupitelů se Piráti téměř neliší od TOP 09, která se podle všeho začíná blížit agonickému stádiu,“ upozorňuje Kopeček. Podle něj to zjevně souvisí s faktem, že přes úspěch ve sněmovních volbách zůstali Piráti organizačně nevyvinutí, s malým počtem členů a řídkou územní strukturou místních organizací.



„Podobně nemají zázemí v Senátu. Co nastane v evropských a potom v krajských volbách je nejisté. Reálně je tak zázemí pirátského úspěchu velmi slabé a křehké. Pokud Piráty postihnou vnitřní spory, přijdou neúspěchy typu chyb v řízení Prahy a změní se ekonomická situace, což vždy ochladí voličskou podporu pro podobný druh stran, můžou zase snadno z českého parlamentu zmizet,“ varuje Kopeček.



Navíc dodává, že mladší liberální voliči jsou snadno náchylní k změnám podporované strany. „U prvovoličů, kteří byli pro Piráty ve volbách 2017 zvláště důležití, to platí dvojnásobně. V tomto smyslu je loajalita velké části voličů Pirátů nejistá a snadno se můžou přesunout k někomu jinému,“ upozorňuje politolog. Lukáš Jelínek nicméně oponuje, podle něj se Pirátům daří získávat voliče, kteří odmítají přijmout hru na politiku dělanou ze dne na den.

„Na politiku slinící co chvíli prst a na politiku silných slov a gest. A poněvadž se definují jako liberální střed, dokážou dosáhnout na sympatizanty umírněné pravice i levice,“ říká Jelínek. Podle jeho názoru je navíc správné, že se Piráti zaměřují i na jiná téma, než jaká jsou s nimi tradičně spojována. „To je nejlepší cesta, aby byli atraktivnější mezi různými generačními i sociálními skupinami. Důležité je, že se hlasitě vyjadřují k sociální politice nebo k zahraniční politice,“ myslí si Jelínek.



Avšak také on upozorňuje, že ač je podpora mladých voličů pro Piráty klíčová, sama o sobě nestačí. „Mladí voliči jsou většinou dost vlažní a nestálí. Proto je nutné je buď víc zaháčkovat v politice, nebo si vytvořit zázemí i u jiných generačních skupin. K tomu mají Piráti dobře nakročeno. Pomáhá tomu i to, že jsou druhou či třetí nejsilnější stranou a vážně už je berou i lidé, kteří se jim kdysi smáli,“ uvažuje Jelínek.



Podle Kopečka jsou pak Piráti nepochybně hnutím s převažujícím budováním zdola. „Má to ale nejenom pozitivně vyhlížející étos, ale i velké nevýhody. Ve chvíli, kdy straně chybí silné jednotící stranické centrum, otevírá se mnohem větší prostor pro nejednotu stranické linie a vnitřní spory. U Pirátů to ještě násobí požadavek na transparenci v podobě jejich otevřeného internetového fóra,“ myslí si politolog.

„Pozoruji-li, co se na něm dělo například při debatě, zda vstoupit či nevstoupit do brněnské komunální koalice, je jasné, že to je ideální prostředí pro vyvolávání různých animozit a vzájemných útoků. Zjevně se to může projevit hlavně v okamžiku, kdy přijde nějaká stranická krize. V tomto smyslu jsou Piráti mnohem náchylnější ke štěpení, než dejme tomu hnutí ANO či SPD,“ uvažuje Kopeček.



Pokud jde o loňský úspěch Pirátů v komunálních volbách ve velkých městech, Jelínek má za to, že jde o zásadní signál pro voliče. „Pro voliče je podstatné vidět, že ta či ona strana má komunální zázemí a dokáže se profilovat i na radnicích. S tím také souvisí odchov talentů pro vrcholovou politiku. Piráti mohou těžit z toho, že spoluřídí tři největší města. To naznačuje, že exekutivu by mohli zvládnout i na vládní úrovni,“ říká Jelínek pro INFO.Cz.



Avšak pokud jde o budoucnost Pirátů, i on, podobně jako Kopeček, spatřuje několik nástrah, kterým bude strana Ivana Bartoše a spol. čelit. Nejvážnější jsou podle něj nástrahy personální. „Mladým aktivistickým stranám a hnutím se často stává, že se rozhádají na detailu. Dále je důležité udržet si voliče a stávat se stále přijatelnějšími i pro dnešní fanoušky ostatních stran. Nutné je též prezentovat kompetenci v oblastech, v nichž dosud Piráti kovaní nebyli. A v neposlední řadě musejí předvést, že umí navazovat spojenectví a postupovat koordinovaně,“ uzavírá Jelínek.