Pirátský návrh na omezení trafik sněmovnou zřejmě neprojde. O vládním diskutujeme, tvrdí KSČM

Pirátský poslanec Jakub Michálek tvrdí, že si ANO chce svým vlastním návrhem zachovat možnost směnovat posty za podporu, konkrétně nyní v případě vyjednávání o vládě.

„Domnívám se, že náš návrh neprojde kvůli tomu, že ANO vadí průhledný výběr členů dozorčích rad. S KSČM totiž jedná o místech v dozorčích radách výměnou za hlasování o důvěře vládě. Bojíme se, že Babiš kromě KSČM zláká proti zákonu i jiné strany, např. SPD. Politické trafiky jsou pro nás nepřijatelné, proto požadujeme průhledný výběr a aby se zákon vztahoval i na dozorčí rady,“ popsal pro INFO.CZ Michálek.

Vládní návrh chtějí komunisté diskutovat

Proti návrhu, o kterém budou v nejbližší době poslanci hlasovat, se postaví i komunisté. „Pozice KSČM je stále jednoznačná a zcela jasná. Odmítáme nepolitickou politiku prováděnou nikým nevolenými osobami, bez přímé zodpovědnosti za svá rozhodnutí občanům, o jejichž zájmech rozhodují,“ uvedl pro INFO.CZ komunistický poslanec Leo Luzar. „A o tom hlavně je náš požadavek na politickou kontrolu a dozor nad státním a částečně státním majetkem. Proto odmítáme podaný poslanecký návrh,“ dodává.

INFOGRAFIKA DNE: Termíny pro Babišeautor: info.cz

O podpoře vládního návrhu se bude KSČM podle Luzarových slov teprve rozhodovat. „Budeme ho po podrobném seznámení diskutovat a v průběhu čtení zákona v Poslanecké sněmovně případně pozměňovat, aby zůstala zachována kontrolní a dozorčí funkce politiky,“ tvrdí poslanec.

Zrovna komunisté jsou přitom aktuálně ze strany některých poslanců zmiňováni jako příklad možného trafikaření. Aktuálně dojednávaná toleranční dohoda, která má případné vládě ANO a ČSSD zajistit podporu KSČM, má obsahovat bod, podle něhož komunisté získají zástupce v dozorčích radách ve státních firmách. Ministři v demisi Richard Brabec a Klára Dostálová ve středu před jednáním vlády uvedli, že v případě schválení normy by museli výběrovým řízením projít i komunisté. Podle Dostálové to nepředstavuje problém, protože i „komunista může být odborník“.

"Měkčí" vládní verze

Oproti návrhu nominačního zákona ze strany Pirátů je vládní návrh odlišný zejména ve dvou věcech. „A to konkrétně v tom, že výběrové řízení se uplatní povinně u řídících orgánů (tj. například u představenstev) a nebude povinně dopadat na dozorčí orgány, které mají jiné postavení,“ popsala pro INFO.CZ mluvčí vlády Barbora Peterová.

U řídících i dozorčích orgánů musí být konkrétní nominace posouzena Výborem pro personální nominace.

„Druhým podstatným rozdílem je skutečnost, že stanovisko Výboru pro personální nominace bude mít doporučující charakter a pokud se příslušné ministerstvo od doporučení Výboru odchýlí, bude to muset být veřejně zdůvodněno. Výbor se zřizuje jako poradní orgán. V případě závazného doporučení by se stal rozhodovacím orgánem, ačkoliv odpovědnost za fungování právnických osob by zůstala na příslušných ministerstvech. Takovéto pojetí by mohlo představovat zásah do kompetencí jednotlivých členů vlády,“ vysvětluje Peterová.

„Měkčí verzi“ ale kritizuje kromě Pirátů například uskupení Rekonstrukce státu. „Velkou slabinou vládního návrhu je to, že podle něj stanovisko Výboru pro personální nominace není závazné pro ministerstva. To znamená, že ministr bude moci jmenovat členem dozorčí rady např. Aeroholdingu i uchazeče, kterého výbor nedoporučí. Výbor tak bude zárukou kvality uchazečů jen tehdy, pokud ho budou respektovat ministři, což je poměrně slabý mechanismus,“ tvrdí jeho právník Lukáš Kraus.