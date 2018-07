Pirátský šéf komise k OKD: Jsme ve třech pětinách, na konci můžou padat trestní oznámení

Sněmovní komise k privatizaci těžební společnosti OKD je podle předsedy Lukáše Černohorského (Piráti) zhruba v 60 procentech své práce. Černohorský to řekl novinářům v závěru dnešního jednání komise. S výslechy svědků, mezi kterými byli tento týden například členové bývalých vlád Bohuslav Sobotka, Vladimír Špidla, Milan Urban, Jiří Rusnok a Miroslav Grégr, je šéf komise spokojen.

Černohorský novinářům řekl, že se tento týden podařilo vyslechnout polovinu ze zhruba třicítky plánovaných svědků, kteří by měli postupně vypovídat. Nejdéle se dnes před komisí zdržel bývalý premiér Sobotka. Podle Černohorského mluvil přes tři a půl hodiny, další čas zabrala kontrola protokolu. "Patřil mezi důležité svědky a ty, kteří se podíleli stěžejně na privatizaci minoritního podílu (OKD)," uvedl.

Toho se týkala většina výslechů v tomto týdnu. Černohorský zdůraznil, že zadání komise je širší. Další svědky si komise předvolá na polovinu srpna a na září. "Když to shrnu, tak (jsme hotovi) zhruba na 60 procent, když to rozdělím úkolově," uvedl Černohorský. Zatím není schopen odhadnout, zda komise stihne svou práci dokončit do 12. října, dokdy má Sněmovně předložit závěrečnou zprávu. "Bude záležet, jak se dostaví svědci," uvedl.

Černohorský nevyloučil, že komise by mohla dospět k podání trestního oznámení.