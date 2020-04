Plán vlády se hroutí. Nouzový stav až do konce května nechtějí ani komunisté | info.cz

„Očekávám nějaké kompromisní stanovisko,“ řekl pro INFO.CZ poslanec a bývalý místopředseda KSČM Jiří Dolejš. Komunisté byli původně pro prodloužení nouzového stavu do 17. května. Jak nakonec budou postupovat, rozhodnou až zítra před jednáním sněmovny. Podle Dolejše je nepravděpodobné, že by dali vládě úplně košem. Zrovna tak ale neočekává, že by hlasovali o prodloužení nouzového stavu o celý měsíc, tedy až do 25. května, jak si přeje vláda. Předseda KSČM Vojtěch Filip pro ČTK řekl, že chce slyšet důvody a plán uvolňování omezení po odeznění epidemie.

Podobně hovoří také zástupci opozičních formací a nevylučují, že prodloužení nouzového stavu podpoří. Ovšem třeba jen o týden nebo dva. „Jsme připraveni hlasovat pro prodloužení nouzového stavu pouze do 10. května. Uvědomujeme si, že pokud by nebyl prodloužen, všechna omezující opatření ze dne na den padnou. Ačkoli vláda představila plán plný nelogických kroků, okamžité zrušení některých opatření by mohlo být za stávající situace rizikové. Chceme ale data a fakta, ne dojmy,“ říká pro INFO.CZ předseda Starostů a nezávislých Vít Rakušan. Pokud vláda ve své žádosti tvrdí, že země „je nadále ve stavu nebezpečí”, bude STAN chtít znát kritéria, za kterých podle vlády ono „nebezpečí“ pomine.

Podle Rakušana není možné stávající situaci využívat pro netransparentní nákup ochranných pomůcek či omezení svobod, které nejsou epidemiologickým rizikem. Piráti pak hovoří o čtyřech podmínkách, bez jejichž splnění pro prodloužení nouzového stavu do 25. května hlasovat nebudou: „1. vláda musí složit účty za období nouzového stavu včetně podezřelých a pochybných nákupů především na ministerstvu zdravotnictví a ministerstvu vnitra, 2. vláda musí zveřejnit data a prognózy, kterými jsou podložena opatření, 3. vláda musí poctivě odůvodňovat přijatá rozhodnutí, tak aby byla v souladu se zákonem, 4. vláda musí představit schéma pro částečné kompenzace postiženým korona krizí.“

TOP 09 bude chtít od kabinetu znát celou řadu podrobnosti plánu dalšího vývoje. Zejména žádá odpověď na otázku, při jakých konkrétních počtech nakažených by vláda znovu sáhla k restrikcím a jakým konkrétně. Redakci INFO.CZ to řekla předsedkyně strany Markéta Pekarová Adamová. „Budeme žádat detailnější vyhodnocení dosud provedených opatření, včetně vyhodnocení pilotní fáze chytré karantény, o čemž vláda zatím podivně mlčí, a přitom má jít o klíčový nástroj zvládání epidemie a návratu k běžnému životu. Dle poskytnutých informaci se rozhodneme, zda prodloužení nouzového stavu podpoříme,“ dodala.

Předseda ODS Petr Fiala zdůrazňuje, že vláda Andreje Babiše postupovala diletantsky, protizákonně a způsobila neuvěřitelný chaos. „Rozhodnutí soudu tak mění celou situaci. Došlo na naše slova, že vláda neměla opustit rozhodování v rámci zákona o krizovém řízení. Teď je ale potřeba vzniklou situaci nějak řešit. Čekám, že vláda s premiérem přijdou do sněmovny, omluví se za zmatky a představí řádně připravený plán. Pokud budou důvody rozumné a opatření maximálně zdrženlivá a budou doprovázena jasným plánem uvolňování, tak se dá diskutovat v rámci ochrany zdraví o prodloužení nouzového stavu o jeden až dva týdny,“ říká Fiala. „Bez splnění těchto podmínek ale ne,“ pokračuje v rozhovoru pro INFO.CZ s tím, že ještě dnes bude o této otázce jednat Předsednictvo ODS a zítra ráno poslanecký klub. „Tam se definitivně rozhodneme, jaký bude postup poslanců ODS,“ uzavírá Fiala.

Také lidovci budou o svém postupu teprve jednat. Dneska mají předsednictvo strany, zítra ráno postup projedná jejich poslanecký klub. Řekl nám to předseda strany Marian Jurečka. „Za sebe mohu říct, ta doba prodloužení, kterou navrhuje vláda, je poměrně dlouhá. Rozhodující bude, jak argumenty představí. A přiznám se, že jsem zatím pádné argumenty od vlády neslyšel,“ dodal Jurečka.

Pokud jde o zmiňované rozhodnutí pražského městského soudu, který minulý týden zrušil zásadní omezení pohybu a podnikání, je podle Pirátů stěžejní zajistit právní zázemí přechodu z krizového zákona, tedy nouzového stavu, do normálu, tedy fungování převážně podle zákona o ochraně veřejného zdraví. „A to tak, aby byly funkčně zachována opatření, která ještě trvají a která je ještě nutné zachovat,“ vysvětluje pro INFO.CZ předseda Pirátů Ivan Bartoš. „I v této souvislosti jsme ochotni jednat o kompromisním prodloužení nouzového stavu na kratší dobu, který by umožnil procesně správný přechod,“ uzavírá Bartoš.