Platy politiků porostou od příštího roku nejspíš pomaleji. Rozhodli o tom sami poslanci

Růst platů poslanců, senátorů, ministrů a dalších ústavních činitelů by mohl být od příštího roku pomalejší, než stanoví nyní platný model výpočtu. Sněmovna dnes podpořila a propustila do dalšího kola projednávání vládní návrh, který má podle svého zdůvodnění zbrzdit zvyšující se rozdíl mezi platy představitelů státní moci a ostatních lidí placených z veřejných rozpočtů. Platy ústavních činitelů se podle návrhu od příštího roku sice mají zvýšit, ale pouze v návaznosti na růst průměrné hrubé mzdy v nepodnikatelské sféře. Nezvýší se koeficient, kterým se tato mzda násobí.

Poslanci však dnes odmítli zkrátit dvouměsíční lhůtu pro projednání návrhu ve výborech.

Pokud by se zákon nezměnil, znamenalo by to podle Pirátů nárůst platů až o pětinu. Právě Piráti navrhli tento bod zařadit na program dnešního jednání. Vláda v důvodové zprávě uvedla, že by nastalo bezprecedentní skokové navýšení.

Předloha odolala návrhu na vrácení vládě k přepracování, který vznesl předseda ústavně právního výboru Marek Benda (ODS). Podle něho je populismus o takovém návrhu hlasovat.