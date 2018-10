Po plánech na zboření Libeňského mostu má Dolínek nový cíl. Chce založit „českou NASA“

Plán, který poslanci projednali už na konci září, se podle Mladé fronty přesouvá na nejvyšší politickou úroveň. „Napsal jsem pan premiéru Babišovi. Chtěl jsem požádat, abychom měli schůzku na úrovni ministra dopravy, potažmo premiéra, a abychom se dohodli, zda není nejlepší čas na vznik kosmické agentury,“ řekl pro MF DNES Dolínek.

Nápad vytvořit „českou NASA“ podporují i české společnosti, které vedou vývoj kosmických technologií a jejich výrobky jsou dnes srovnatelné s konkurencí ze zahraničí. Podle nich by nová agentura měla převzít roli vlády při jednání s Evropskou kosmickou agenturou (ESA).

Firmy upozorňují na to, že v současnosti neexistuje jednotná instituce, která by o vládních pobídkách pro kosmický výzkum a průmysl rozhodovala. Oblast kosmonautiky má navíc na starost několik ministerstev naráz. Česko přitom na vývoj a produkci evropských satelitů a dalšího vybavení přispívá více než 800 miliony korun za rok. Současný systém by proto měl být zrušen a rozhodovací pravomoci spolu s penězi by měly spadnout do správy nové agentury, tvrdí vládní zmocněnec pro oblast satelitní navigace Karel Dobeš.

Podle ředitele brněnské technologické společnosti Frentech Aerospace Pavla Sobotky by však agentura měla i další výhodu – vliv politiků na chod kosmického průmyslu by se výrazně omezil a firmy by nemusely neustále přesvědčovat nové ministry, aby peníze pro podporu kosmické aktivity v rozpočtech neškrtali.

Vznik kosmické agentury ale nebude nic snadného, varuje generální ředitel Výzkumného a zkušebního leteckého ústavu (VZLÚ) Josef Kašpar, a to především kvůli všeobecnému odporu politiků zakládat nové úřady a instituce. Česko by si však mohlo vzít příklad z Německa, kde podporu kosmického průmyslu koordinuje národní ústav pro letectví a vesmír DLR.

„Pokud nepůjde politicky prosadit, aby byla česká kosmická agentura samostatná, tak nabízíme, aby v rámci VZLÚ, tedy jediného státem vlastněného leteckého ústavu, vznikla obdoba německého DLR,“ říká Kašpar Pro MF DNES.