Poche by neměl být ministr zahraničí, trvá na svém Zeman. V pátek mu to chce říct osobně

Prezident Miloš Zeman dnes při návštěvě Lounska zopakoval, že Miroslav Poche (ČSSD) by podle něj neměl být ministrem zahraničí. Prezident již dříve prostřednictvím svého mluvčího oznámil, že europoslance Pocheho požádá, aby o funkci ve vládě neusiloval. Sejdou se v pátek. ČSSD Pocheho kandidaturu nestáhla, ustoupit nehodlá ani sám Poche.

„Já jsem teď četl i prohlášení pana (Jakuba) Michálka, což je místopředseda Pirátů, který prohlásil, že pan Poche je součástí korupčního prostředí na pražské radnici. No, tak co si o tom myslet. Nemyslím si, že by člen vlády měl být součástí korupčního prostředí,“ řekl Zeman na jeden z dotazů při setkání s obyvateli obce. V roce 2010 se pražský sociální demokrat musel vzdát stranických funkcí kvůli skrytému financování ČSSD. Straně dal peníze přes několik členů, kteří několikasettisícový dar vykázali jako členské příspěvky. Svůj krok zdůvodňoval tím, že tak chtěl zajistit, aby strana nemusela platit z peněz daň.

Proti Pochemu se postavili i komunisté, kteří mají menšinovou vládu ANO a ČSSD ve Sněmovně tolerovat. Předseda KSČM Vojtěch Filip mu vyčítal, že spolu s dalšími 11 českými europoslanci hlasoval pro rezoluci, kde Evropský parlament v květnu 2017 vyzval státy k dodržování kvót na přerozdělování migrantů. Poche ale ve skutečnosti hlasoval proti usnesení. Nyní šéf komunistů upozorňuje právě na případ z roku 2010.

V Lišanech na Lounsku, které dnes prezident navštívil, ho v druhém kole prezidentské volby volilo téměř 94 procent lidí. Na návsi obce, kde trvale žije 163 obyvatel, se na debatu se Zemanem shromáždilo asi 150 lidí. Mnozí z nich měli u sebe Zemanovy fotografie.