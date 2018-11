Poche si dál drží vliv na ministerstvo zahraničí. Stal se poradcem Petříčka navzdory Zemanovu přání

Europoslanec Miroslav Poche (ČSSD) se stal externím poradcem ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD). Bude součástí širšího týmu deseti až 12 lidí a měl by se věnovat zejména otázkám spojeným s evropskou politikou, řekl dnes ČTK Petříček. Pocheho původně ČSSD navrhovala na minstra zahraničí, jeho nominaci ale odmítl prezident Miloš Zeman.

Poche podle Petříčka podepsal externí smlouvu ve čtvrtek. "Jsme domluveni, že bychom si nastavili fungování spolupráce v rámci širšího poradcovského týmu, kde bude deset až 12 lidí, jaké budou jednotlivé kompetence poradců. V jeho případě věřím, že i vzhledem k tomu, že má velké znalosti evropské politiky, zahraniční politiky EU, tak to by mohla být oblast, kde bychom spolupracovali," řekl ministr.

Poche po neúspěšném usilování o ministerský post působil v resortu jako politický tajemník ministra vnitra Jana Hamáčka, který diplomacii dočasně vedl. Bylo to v době mezi červnovým jmenováním vlády ANO a ČSSD a říjnovým jmenováním Petříčka do funkce a europoslanec tehdy působil v této pozici na externí smlouvu. Petříček už před nástupem do funkce uvedl, že s příchodem plnohodnotného ministra pominou důvody pro existenci funkce politického tajemníka a ta proto zanikla.

Zemanovou podmínkou pro jmenování Petříčka, který po Hamáčkovi do funkce nastoupil jako plnohodnotný ministr, bylo to, že Poche z Černínského paláce odejde. Stejné očekávání měl i premiér Andrej Babiš (ANO). Petříček už dříve uvedl, že si hodlá sestavit vlastní tým poradců a nevyloučil, že by mezi nimi Poche být mohl.

Členem Petříčkova poradního týmu bude také diplomat Martin Palouš nebo prorektor Univerzity Karlovy pro vnější vztahy Martin Kovář. O spolupráci jedná i s ředitelem Střediska bezpečnostní politiky na Fakultě sociálních věd UK Milošem Balabánem. Na neformální bázi by chtěl spolupracovat s ředitelem Ústavu mezinárodních vztahů Ondřejem Ditrychem a s dalšími akademiky.