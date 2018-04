Pokuta za Zemanovu (ne)kampaň. Nakladatelství musí zaplatit 40 tisíc za propagaci prezidentovy knihy

Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí uložil pokutu 40.000 Kč nakladatelství Olympia za propagaci knihy Miloše Zemana v době předvolební kampaně. Nakladatelství odmítlo, že by propagace knihy byla součástí kampaně. Uvedl to dnes server iRozhlas.cz.

Podle dohledového úřadu nakladatel pochybil. "Usoudili jsme, že následek přestupku byl závažný, protože vydavatelství vedlo masivní propagaci knihy, která v sobě zahrnovala i propagaci kandidáta Zemana," uvedl serveru za úřad kontrolor Jan Outlý.

Přístup tohoto úřadu považuji od počátku za mimořádně podivný a osobně se domnívám, že je politicky motivovaný: https://t.co/2vJ56SHb1A — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) 2. dubna 2018

Billboardy podle něj měly nést informaci o zadavateli a zpracovateli reklamy, vydavatelství se navíc mělo u dohledového úřadu registrovat jako takzvaná třetí osoba. "Je víc než pravděpodobné, že náklady na billboardovou kampaň o hodně překročily limit, který by vydavatelství mělo, kdyby se řádně registrovalo jako třetí osoba. Což by byl jeden milion korun," popsal dále.

Ředitel a spolumajitel Olympie Karel Hejna sankci serveru potvrdil. Nakladatelství podle něj nyní zváží, zda se bude proti sankci bránit. Odmítá však, že by propagace knihy byla součástí předvolební kampaně. "Pořád si myslím, že to není pravda. To by nás museli pokutovat i za předcházející billboard. Ty dva se od sebe zas tak nelišily. Takže zvažujeme, že se odvoláme," řekl Hejna. "Přístup tohoto úřadu považuji od počátku za mimořádně podivný a osobně se domnívám, že je politicky motivovaný," uvedl v reakci na pokutu na svém twitterovém účtu mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček.

První díl sebraných rozhovorů s prezidentem Milošem Zemanem vyšel v roce 2016, druhá část loni na podzim, tedy v době předvolení kampaně. Publikaci doprovázela masivní billboardová propagace.

Nakladatelství hrozila pokuta od 10.000 do 100.000 Kč. Proti pokutě formou příkazu může nakladatelství do osmi dní podat odpor. Pokud tak učiní, kontrolní orgán posuzuje věc v klasickém správním řízení.