Policie dopadla muže, který k pomníku v Letech položil prasečí hlavu. Označil to za recesi

Muž položil vepřovou hlavu přímo na památník romského holocaustu. Stalo se to koncem února, právě když smlouva o odkupu vepřína firmy Agpi nabyla platnosti. Velkovýkrmna vepřů stála od 70. let v místě bývalého koncentračního tábora pro Romy. Stát se ji rozhodl loni na podzim vykoupit a zaplatil 450 milionů korun. Právě to se prý pachateli nelíbilo.

Policistům řekl, že prasečí hlavu na místo masového hrobu Romů položil z důvodu, že se mu částka za výkup velkovýkrmny zdála příliš vysoká. Podle jeho slov šlo o recesi, která neměla mít rasistický podtext. Policie nevyhodnotila jeho čin jako pokus o vtip, ale jako trestní čin výtržnictví, protože svým jednáním zhanobil kulturní památku.

Po objevení hlavy koncem února se spekulovalo, zda to nemohou mít na svědomí zaměstnanci Agpi, který výkupem přišli o zaměstnání. To ale tehdy místopředseda představenstva firmy Jan Čech rezolutně odmítnul.

Místní obyvatelé se na plánovanou demolici vepřína a výstavbu nového pietního místa dívají různě. Koncem dubna se přímo v Letech u Písku uskutečnila společná diskuse místních s potomky vězňů a zástupci Muzea romské kultury, které místo od jara spravuje. Ukázalo se, že někteří obyvatelé Letů i okolních vesnic stále nevěří, že v místě docházelo k nějakému násilí, a rozporovali také umístění tábora, který dle nich nestál na stejném místě jako vepřín. Druhá část diskutujících vznik nového památníku vítala a aktivně se zajímala o jeho podobu.

Vepřín vznikl v místě bývalého tábora v 70. letech a stát na podzim rozhodl o jeho odkupu, aby na místě mohl vzniknout důstojný památník. Stát také přispěje na demolici vepřína 117 milionů korun. Ačkoli se původně předpokládalo, že budovy by měly zmizet do konce roku, reálnější je prý nyní představa, že k tomu dojde na jaře 2019. Vybudování památníku by pak mělo být levnější než demolice. Zaplatit ho chce Norsko prostřednictvím svých fondů, ze kterých chce věnovat milion eur (asi 25 milionů korun). Podobu památníku určí výběrové řízení. Na zadání bude Muzeum pracovat i s potomky zde vězněných Romů.