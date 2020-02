Policie „u Maláčové“? Je tu problém za miliardy, ministerstvo má nůž pod krkem, říká Kolářík | info.cz

Letitý problém s IT systémy na ministerstvu práce a sociálních věcí se včera naplno připomněl. Po zásahu policie jsou obvinění dva lidé včetně náměstka ministryně Jany Maláčové, jejíž politickou pozici to komplikuje. Pirátský poslanec Lukáš Kolářík, který se problematice dlouhodobě věnuje, popisuje v rozhovoru pro INFO.CZ souvislosti a sled rozhodnutí, která nás dostala do dnešní situace. Stručně řečeno: o problémech se ví dlouho, nikdo je nedokázal řešit a polovičatá krizová řešení nás stojí velké peníze.

Jaká byla vaše reakce, když jste viděl zprávu o včerejším zásahu policie na ministerstvu?

Byla to jen otázka času. To, že na ministerstvu práce a sociálních věcí není situace růžová, víme. A komentujeme to pravidelně už od roku 2017. Ví to i vláda. Problém IT systémů na MPSV se řešil na bezpečnostní radě.

Těch trestních oznámení tam padlo v minulosti několik, dalo se čekat, že tam policie jednou zaklepe na dveře. To že si přišli pro náměstka Baláče, mě ale překvapilo. Je na ministerstvu tři čtvrtě roku jak se říká „i s cestou“. Když jsme spolu mluvili, nepřišel mi jako nějaký „grázl“. Vyvolává to řadu otázek.

Když Baláč na pozici náměstka nastupoval, jako Piráti jste to kritizovali. Proč?

Nelíbilo se nám, že nemá bezpečnostní prověrku, protože IT systémy na MPSV jsou kritickou infrastrukturou a komunikace například s tajnými službami je tam nutná. Na resortu tak nebyl nikdo z užšího vedení, s kým by naše bezpečnostní složky mohly kvalifikovaně řešit možná bezpečnostní rizika - tedy kromě ministryně, ale tyto záležitosti nejsou její silnou stránkou.

Baláčovo vyšetřování ale nechci zatím – navíc bez dostatku informací – nějak šířeji komentovat. Je možné, že tam k něčemu došlo, pro sebe jsem ale zatím nevyloučil ani variantu, že mohl být zneužit. Podobně, jako již v minulosti například Lenka Bočková (dnes Druláková – pozn. redakce) při podpisu miliardové opce.

IT systémy ministerstva práce jsou dlouhodobě problematické. Jaká je historie a kontext?

Ministerstvo už dlouho ví, že současné smlouvy jsou předražené a dodávaná služba neodpovídá dnešním standardům. Jenže samo neumí specifikovat, co vlastně chce. Navíc se tam neustále střídají ministři, kteří problematice nerozumí, a tak to svádějí na své náměstky. Jinak řečeno, není tam kontinuita.

Na co konkrétně narážíte?

Když se v minulém volebním období rozhodlo, že se systém rozdělí do menších agend a nesoutěží se, tak se to mělo dotáhnout. A ne že se situace každou chvíli mění podle toho, co tam zrovna v tu chvíli sedí za ministra. Stojí to miliardy.



Vtipné je, jak si nad celou tou situací myje premiér ruce a říká, že to kritizuje už dlouhou dobu. Přitom za jeho ministryně Jaroslavy Němcové se vývoj nových IT systému zastavil a účelově zakonzervoval. Právě tehdy tam začala řada zpožděných lhůt a zmatků, které vyústily až v krizové prodloužení stávajících smluv za miliardu na dva roky.

Jak si vysvětlujete fakt, že firma OKsystem spolupracuje s ministerstvem už od roku 1993?

Kvůli tomu, že při sepisování těch smluv měla firma OKsystem kvalitní advokáty a ministerstvo tam mělo… no, zkrátka své lidi. A tak tady máme pro stát nevýhodné smlouvy. Nyní je situace taková, že kvůli tomu, do jakých rozměrů svět OKsystemu nabobtnal, je už velmi složité sehnat dodavatele, který by to celé zvládnul levněji.

A proto také nastalo rozdělení na menší agendové systémy nad společnou datovou základnou, mělo to být celé snadnější. Je zajímavé, že vždycky, když se situace blíží tomu, že by mohl být OKsystem zčásti nahrazen, objeví se nějaké trestní oznámení nebo policejní akce, která proces zmrazí.

Proč?

Než se to vyřeší, skončí platnost současných smluv, což znamená zhasnutí všech systémů na vyplácení dávek. Ze dne na den. Umíte si to představit? Ministerstvo tedy má nůž pod krkem a sahá po předražených krizových řešeních - prodloužení smluv za balík peněz. Pomáhají tomu i průtahy při různých odvoláních těch, kdo v soutěži neuspěli.

Je to v pořádku, jsou to firmy a chovají se tržně, chtějí vyhrát, zakázku získat a vydělat peníze. Využívají všech možností, které jim zákon dává. To celý proces obměny agendových systémů prodlužuje a hlavně prodražuje. Proto ještě nebyla původní myšlenka MPSV dotažena do konce.

Resort už dvakrát vypsal výběrové řízení na nové IT systémy, přesto jejich spuštění stále odkládá. Začátkem příštího roku mu navíc vyprší smlouva s OKsystemem a firma se s ministerstvem soudí. Jak z toho ven?

Řešením by bylo, kdyby resort přistoupil na transparentní přístup k přípravě nových IT systémů a ideálně pracoval s open source softwarem. Tento projekt by měl být taky pod lupou - jak veřejnosti, tak médií. Ministerstvo by mělo svoje kroky prezentovat veřejně a řádně je zdůvodňovat.

Stávající řešení v zákulisí právě nahrává podobným problémům. Situaci už měla dávno řešit vláda, všichni o tom problému ví. Obávám se, že teď už moc času nezbývá. Nové systémy měly být hotové a spuštěné na konci roku. Už tak to bylo na hraně a tato situace to dál zkomplikuje. Zakázka IT dávkového systému se už nestihne.

Nezbývá než vyhlásit soutěž na provozovatele stávajících systémů a tím získat čas na dokončení transformace IT. OKsystem bude mít jistou výhodu, protože kdo jiný může lépe systémy provozovat než firma, která je naprogramovala. Dosáhne tedy opět svého. Také by do toho mohl vstoupit soud a upravit to nějakým předběžným opatřením. Ostatně, jedná se o kritickou informační infrastrukturu státu a na ní se vztahují trošku jiná pravidla a nároky.

Jak si vůbec podle vás v této věci počínala Jana Maláčová?

Špatně. Konstruktivní kritiku si brala osobně a vyhlašovala informační embarga, mimo jiné i na mou osobu. Řešení situace ignorovala tím, že jej přehodila na své podřízené. Nevyčítám jí, že se v situaci nevyzná. Ale o to by měla být ostražitější při výběru odborníků na tuto problematiku. IT systémy jsou horká brambora, se kterou si neumí poradit ani ona. Přitom více než jednou dostávala pomocnou ruku.

Když nějaký problém ignorujete, nezmizí. Místo mlžení a neustálého opakování, jak je vše růžové, běží podle plánu a žádné komplikace nejsou, se měla problému postavit čelem, říci jak to je, že mají problém, a my bychom ho s nimi řešili. Myslím, že by to veřejnost vzala pozitivně, zvláště když se celý problém táhne roky.

Pomoc občas potřebuje každý. Jestli za tím stojí špatný vztah ministryně s panem premiérem, se kterým si píší dopisy, namísto toho, aby spolu mluvili, nebo jenom čistě její ego, to netuším.

A co její předchůdci a předchůdkyně?

Ministr Krčál se na resortu ani neohřál. Ministryně Němcová, kterou dosadil do resortu premiér Babiš, IT systémům taky nerozuměla, a proto si přivolala na pomoc náměstka Olega Blaška. Ten postup na nových IT systémech zabetonoval trestními oznámeními, a jeho nástupcům tak nezbylo nic jiného, než prodloužit stávající smlouvy za stamiliony korun.

Ztratilo se tam spoustu času a problém se prohloubil. Místo reálné práce tam proběhla PR demontáž úřadu. Nepamatuju si na nic pozitivního z té doby. Jen hledání špíny a řežba ve vrcholných kruzích. Proto si paní Němcová na ministerstvu vysloužila přezdívku „čistič“. Nesmyslná trestní oznámení, o kterých byla řeč, jsou již odložena.

V každém případě se dnes v čele resortu střídají lidé, kteří problematice nerozumí. Nevyčítám jim to. Tato věc měla už dávno eskalovat na vládu. Je to kritická informační infrastruktura státu. A ministerstvo, jak nám historie ukazuje, to neumí vyřešit samo. Máme vládního zmocněnce pro digitalizaci. Premiér ho vozí po Estonsku, přitom u nás doma máme problém za miliardy, který by vyžadoval jeho pozornost.

Nemohu se nezeptat na politický kontext. Nemůže to celé být ideální záminka, jak „sejmout“ výraznou ministryni ČSSD?

Kdo ví. Podívejte se, kdo je předsedou vlády a jaké je jeho politické pozadí. Jestli jde ale o nějaké vyřizování účtů, tak si vládní elity zvolily opravdu velice nevhodného rukojmí - daňového poplatníka.