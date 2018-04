Policie v kauze libereckého dopravního podniku obvinila devět lidí, šetří i poškození zájmů EU

Policie kauzu libereckého dopravního podniku, kde ve čtvrtek zasahovala, prošetřuje pro šest trestných činů včetně poškození finančních zájmů Evropské unie. Policie v případu obvinila devět lidí, z toho tři jsou stále zadržení. ČTK to dnes sdělil mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej.

„Trestní stíhání se vede pro trestné činy podplácení, přijetí úplatku, legalizace výnosu z trestné činnosti, zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, poškození finančních zájmů EU a porušení povinnosti při správě cizího majetku,“ uvedl Ibehej. Věc dozoruje krajské státní zastupitelství v Ústí nad Labem. „Více informací poskytovat nebudeme,“ dodal.

Nedostupný je od čtvrtka telefon generálního ředitele DPMLJ Luboše Wejnara i předsedy představenstva Pavla Šulce (býv. ANO). "Co se týče řízení provozu a podniku dovnitř, tak generálního ředitele zastupuje ekonomický ředitel Milan Červenka, a co se týče statutárního zastoupení, tak já jsem převzal pravomoci a povinnosti předsedy představenstva," řekl dnes novinářům místopředseda představenstva DPMLJ Jiří Řimánek (Změna pro Liberec). Neví o nikom dalším z dopravního podniku, koho by se mohla kauza týkat. Policie ve čtvrtek byla i u dopravce BusLine, který pro DPMLJ jezdí, a jednoho z dodavatelů DPMLJ.

Podle informací, které ČTK získala od důvěryhodných zdrojů, se policisté ve čtvrtek zajímali o loňskou rekonstrukci tramvajové trati v centru Liberce téměř za 68 milionů korun a nákup 17 autobusů na zemní plyn v zakázce za 107 milionů korun. Řimánek dnes uvedl, že u této zakázky měl on a další dva zástupci hnutí Změny v představenstvu určité pochybnosti. „Byla tam přísná omezení, která zužovala výběr dodavatelů, ale manažeři nám naše argumenty vyvrátili,“ dodal. Přesto se podle něj tehdy zástupci Změny při hlasování o podmínkách zakázky zdrželi.

Většinovým vlastníkem DPMLJ je Liberec. „Zatím máme jen kusé informace,“ řekl dnes ČTK primátor Tibor Batthyány (býv. ANO). Ve čtvrtek hodlá předložit na zastupitelstvu návrh na změnu stanov DPMLJ. „Budu chtít kompletně současné představenstvo odvolat a zvolit tam nepolitiky a odborníky, kteří budou zároveň manažeři společnosti,“ dodal.

Podnik podle Řimánka funguje v obvyklém provozu a zajištění dopravy v Liberci ani Jablonci ohroženo není. „Setkal jsem se dnes s vedoucími odděleními, uklidnil je, že to nemá vliv na jejich práci. Ať pracují dále tak, jak jsou zvyklí,“ dodal.