Politický semtex a nebezpečný Metnarův dáreček Babišovi, říkají experti k materiálu resortu obrany | info.cz

Pokud by něco takového vláda skutečně chtěla schvalovat, bylo by to nebezpečné. Podle všeho se tak ale nestane, ostatně vláda nedisponuje ani v jedné komoře českého parlamentu ústavní většinou. Tak komentují experti předkládací zprávu k ústavnímu zákonu, o které v pondělí večer informovaly weby Respekt.cz a Aktuálně.cz. V mezičase se ale ukázalo, že nejde o nic jiného než o základní rešerši, jež vyplynula z několika odborných diskusí ústavních právníků, kteří radili resortu obrany s přípravou legislativních změn.

Je tedy otázka, do jaké míry lze hovořit o hotovém a připraveném návrhu, o kterém měla rozhodovat vláda. Ostatně premiér Andrej Babiš v úterý na sociálních sítích uvedl, že s materiálem absolutně nesouhlasí. „Nevím, proč teď ministerstvo obrany vytáhlo dokument, který jim zadala vláda už v roce 2015. Tohle se kolegům fakt nepovedlo,“ zveřejnil na svém twitterovém účtu.

Přesto se nelze divit, že materiál vzbudil bouři nevole. A pozastavují se nad ním také experti oslovení redakcí INFO.CZ. „Bůh suď, jaké byly motivace ministra obrany přijít s návrhem na de facto zmocňovací zákon právě teď. Možná to netuší ani sám Lubomír Metnar, který každopádně ve vyznění celé kauzy působí víc než co jiného jako – s prominutím – iniciativní blb,“ říká politolog Daniel Kunštát.

„Neznám přesné znění dokumentu, tedy se k němu nemůžu konkrétně vyjádřit. Mohu jen obecně uvést, že expanze exekutivy na úkor parlamentu má pro parlamentní demokracii vždy značný potenciál ohrožení ústavnosti a liberálně demokratického politického režimu, o čemž jsme se mohli v řadě případů z historie, nejen u nás, s fatálními následky přesvědčit,“ uvedla expertka na ústavní právo Helena Hofmannová.

Kunštát má pak za to, že Babišově politické a možná i obecně lidské přirozenosti myšlenka na suspendaci parlamentu snad i vyhovuje. „Avšak – ať už si o premiérových autentických tužbách myslíme cokoliv – na rozdíl od Metnara má doufejme alespoň elementární politický cit. Jinak řečeno, jakkoliv může Babišovi orbánovský model vládnutí imponovat, přinejmenším tuší dvě důležité okolnosti, které mu naznačují, že, takříkajíc, Praha není Budapešť,“ uvažuje politolog.

Za pravdu dává Babišovi mimo jiné v tom, že je vcelku hloupé, pokud podobný dokument vypluje na povrch zrovna v těchto dnech. „Nabízí tak silnou argumentační munici svým dosud docela vlivným oponentům v politice, v médiích i ve veřejném mínění,“ míní Kunštát.

A za druhé podle Kunštáta Babiš zcela jistě ví, že existuje silná ústavní a politická překážka, která každý takový nápad v podstatě předem odsuzuje k neúspěchu. „Babišova většina složená z hnutí ANO, ČSSD, SPD a KSČM není ústavní většinou, kterou by k případnému schválení potřeboval,“ dodává Kunštát.

„Snaha něco takového předložit k projednání na vládě v této citlivé situaci je politický semtex,“ říká politolog Lubomír Kopeček. Také on si všímá, že i kdyby něco takového chtěla vláda protlačit, je naprosto vyloučené, že by se jí to mohlo podařit. „A Andrej Babiš si to podle mne dobře uvědomuje. Totéž si ale zřejmě vůbec neuvědomuje ministr obrany a hodně to vypovídá o jeho uvažování,“ míní Kopeček.

„Za pozornost stojí nejenom podoba té zprávy, ale také snaha obejít běžné připomínkové řízení, což u každého návrhu zákona působí podivně. U podobné normy je to zvlášť podivné,“ upozorňuje Kopeček.

Politický analytik Lukáš Jelínek pak nepochybuje, že by podobný materiál měl vyplynout z politického konsensu napříč parlamentními stranami. A projednání by podle jeho mínění mělo být ještě důkladnější než ve standardním legislativním procesu. „Tedy ne, že se ministerstvo obrany pokusí o zkratku přes Bezpečnostní radu státu,“ upozorňuje Jelínek.

Smysl by podle něj nedávalo ani to, pokud by předkladatelem bylo ministerstvo obrany. „Přinejmenším by mělo jít o spolupráci s resorty spravedlnosti a vnitra. V Metnarově amatérském provedení to působí spíše jako nepovedený pokus o dáreček premiéru Babišovi,“ dodává. Jak jsme již uvedli, Babiš s Metnarem se hájí kromě jiného tím, že jde o reakci na poptávku vlády z roku 2015. „Asi tu opravdu bylo starší zadání ještě z doby Bohuslava Sobotky,“ říká Kopeček. „Osobně si nemyslím, že by Metnar dostal od Babiše přesné zadání připravit něco s takovými parametry,“ dodává politolog.

Přesto upozorňuje, že tady už nemůže být řeč o něčem na způsob technokratického řízení státu jako firmy, nýbrž o možnosti formálně zcela odbourat demokratické a kontrolní instituce. Podle Kopečka to připomíná nápad, jak nastolit vojensko-byrokratický autoritativní režim.

Jelínek se mimo jiné pozastavuje nad nápadem svěřit na osmačtyřicet hodin vyhlášení nouzového stavu premiérovi. „Kdyby vláda na Metnarův materiál bez širší diskuse kývla, šlo by o vykročení maďarskou cestou. A je jen otázka, zda by neskončila někde v Pinochetově Chile,“ uzavírá Jelínek.