Poslanci imunitního výboru se seznamují se zprávou OLAF. Podle médií se v ní o Babišovi nemluví

Členové mandátového a imunitního výboru sněmovny mají od dnešního rána možnost nahlédnout do zprávy Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) o vyšetřování farmy Čapí hnízdo. Jak informuje server Novinky.cz , jako první této možnosti využila Kateřina Valachová z ČSSD, která na policejní ředitelství dorazila v osm hodin ráno. Utajovaná zpráva se však dostala rukou také Lidovým novinám , podle kterých jméno premiéra Andreje Babiše v dokumentu vůbec nefiguruje.

Kvůli padesátimilionové dotaci na Čapí hnízdo čelí Babiš spolu s dalšími lidmi obvinění české policie, která žádá sněmovnu o jeho vydání. Podle Lidovek však zpráva OLAF Babišovo jméno vůbec nezmiňuje a nehovoří se zde ani o podvodu. Inspektoři evropského úřadu došli ale k závěru, že na peníze neměla farma nárok a má být z projektů dotovaných Evropskou unií vyškrtnuta.

Podle Lidových novin zpráva OLAF píše o nesrovnalostech v projektu a zanedbání povinností ze strany žadatele. „Výsledky vyšetřování potvrzují existenci nesrovnalostí, které se dotýkají finančních zájmů Evropské unie,“ uvádí závěry zprávy, podle které firma úmyslně měnila vlastnickou strukturu, aby za anonymní akcie schovala skutečné majitele a skutečnost, že jsou napojeni na holding.

„Představitelé příjemce poskytli nepravdivé informace a zatajili důležité skutečnosti před řídícím orgánem operačního programu ve chvíli, kdy předložili projektovou žádost a podepsali dohodu o financování projektu,“ konstatuje zpráva s tím, že koncový příjemce „netrpěl“ typickými obtížemi, jaké musí překonávat malé a střední podniky. Proto OLAF dospěl k závěru, že se Čapí hnízdo nemá platit z unijních peněz.

Právník Agrofertu Václav Knotek však se zprávou nesouhlasí. „Farma Čapí hnízdo se skupinou Agrofert propojena nebyla,“ řekl Lidovým novinám s tím, že Regionální operační program (ROP) Střední Čechy „dotaci nejen udělil, ale i při opakovaných kontrolách potvrdil, že podmínky dotace byly splněny“.

Se zprávou se dne seznámí i Kalousek

Se závěry zprávy se na policejním ředitelství mohou ode dneška seznámit poslanci z mandátového a imunitního výboru. Ti o nahlédnutí do zprávy, která je zařazena do vyšetřovacího spisu, sami požádali. Jako první přišla Kateřina Valachová.

„Jako zpravodajka mandátového a imunitního výboru cítím povinnost se co nejdříve seznámit se zprávou OLAF a přiznám se, že neočekávám nic převratného, tak uvidím, jestli se očekávání naplní,” řekla serveru Novinky.cz Valachová, po které na policejní ředitelství dorazil i předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek.

Během dopoledne si má zprávu prostudovat také předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek, který podle svých slov už zprávu četl. Kdo mu nahlédnutí do závěrů OLAF umožnil, ale sdělit nechce. Na policejní služebně se tak dnes chce přesvědčit, zda se zpráva shoduje s tím, co už četl. V pondělí by se s dokumentem měl přijít seznámit také předseda Starostů Petr Gazdík, poslankyně za ODS Miroslava Němcová nebo předseda mandátového a imunitního výboru Stanislav Grospič z KSČM.