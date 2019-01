Poslanci rozhodnou o pravidlech pro oddlužení. ANO bude pro sněmovní verzi, říká Faltýnek

Na úvod lednové schůze dolní komory poslanci rozhodnou o pravidlech pro oddlužení. Ve hře jsou dva návrhy, původní sněmovní verze, která nastoluje o něco přísnější podmínky, a Senátem vrácená mírnější varianta. Češi – a podle Jana Farského ze Starostů se to týká minimálně půl milionu lidí v dluhové pasti – tak mají reálnou šanci na úplné oddlužení. Klíčový teď bude postup hnutí ANO, které by mělo podle informací INFO.CZ většinově hlasovat pro sněmovní verzi stejně jako TOP 09 a ODS. Ostatní subjekty zastoupené v dolní komoře jsou pro mírnější senátní variantu.

„Senátní verzi nepodpořím. Podoba novely vrácená ze Senátu jde zcela proti dlouhému procesu úprav ve sněmovně, jejímž cílem bylo vyvážení oprávněných zájmů dlužníků a věřitelů,“ vysvětlil v anketě A2larmu poslanec TOP 09 Dominik Feri. Naopak předloha sněmovny je podle jeho slov již výsledkem mnoha kompromisů, které si kladou za cíl zejména usnadnit a zrychlit vstup do oddlužení a motivovat dlužníky k co možná nejvyššímu uspokojování pohledávek nezajištěných věřitelů.

Feri má navíc za to, že je Senátem vrácená novela nesystémová. „Neboť překotná změna, se kterou je spojena, neumožňuje efektivně sledovat dopady regulace na dlužníky, věřitele, insolvenční úseky krajských soudů či insolvenční správce. Zmírnění podmínek pro vstup do oddlužení by podle mého názoru mělo být postupné. Nadto skokové zmírnění podmínek pro vstup do oddlužení je pouhým slibováním modrého z nebe,“ uvažuje Feri.

Opoziční poslanec Feri je v této otázce na stejné lodi jako ODS a především jako hnutí ANO, které se většinově shodlo na podpoře sněmovní verze. „Podporujeme sněmovní verzi, protože jde o vyváženě řešení pro dlužníky i věřitele,“ řekl ministr spravedlnosti Jan Kněžínek. Předseda poslanců hnutí ANO Jaroslav Faltýnek na dotaz INFO.CZ uvedl: „Máme volné hlasování, ale předpokládám, že většina podpoří sněmovní verzi.“

Sociolog Daniel Prokop, který se tématem oddlužení dlouhodobě zabývá, v rozhovoru pro INFO.CZ nabízí odlišný výklad. Podle něj je naopak senátní verze návratem k původní vládní předloze, ke které byly ve sněmovně schváleny dva pozměňovací návrhy, aniž by poslanci podle Prokopa detailně prodiskutovali jejich dopady. Sociolog nicméně upozorňuje, že senátní verze v něčem zpřísňuje původní návrh. Zmírňuje jasnou definici tzv. nepoctivého záměru, který nesmí mít dlužník, avšak v něčem zase pravidla uvolňuje. „Mizí sedmileté oddlužení, které ale nemá smysl ani podle pravicových ekonomů,“ říká k tomu Prokop.

Pokud jde o překotnost změn, podle Feriho a dalších kritiků senátní verze by byla lepší změna postupná a následné vyhodnocení jejích dopadů. Prokop tvrdí, že jde o sporný argument, neboť případná další novelizace bude navazovat na omezený vstup do bankrotů a dojde k ní tak za dva roky. „Nebude tudíž vyhodnotitelné, co se stalo po pěti letech, kolik lidi splatilo a jak po pěti letech rozhodovaly soudy – které podle sněmovní verze mohou dlužníkovi odpustit i při nesplacení třiceti procent, ale není jasné za jakých podmínek,“ uvažuje Prokop.



A táže se: „Proč dělat změnu s vědomím, že za dva roky budeme zase novelizovat s velkými náklady a bez dalších znalostí? Navíc při novelizaci po dvou až třech letech vytvoříme právní diskontinuitu, kde část lidí bude posuzována po pěti letech soudy, avšak část nikoli, což přinese další právní problémy.“ Prokop dále připomíná, že vstupy do insolvence omezuje několik faktorů. Zmiňuje neznalost problematiky a možností ze strany dlužníků, malé maximální platby za vypracování insolvenčního návrhu, výrazně vyšší srážky oproti exekucím nebo délku celého procesu.

Předseda sněmovní frakce KDU-ČSL Jan Bartošek ve sněmovně zdůraznil, že ať projde jedna nebo druhá verze, situace zadlužených lidí by se mohla zlepšit. Podle Jana Farského ze Starostů jde i tak o jedno z nejdůležitějších hlasování poslanců v poslední době. „V České republice je téměř 900 tisíc lidí v exekuci a 500 tisíc z nich v dluhové pasti. To jsou ti, kteří ani při nejlepší vůli nemohou svůj dluh do konce svého života splatit. Jsou vytlačeni na okraj společnosti do prostoru bez víry v lepší budoucnost a důvěry ve spravedlivý stát,“ řekl Farský.

Podle něj je to navíc právě stát, kdo za daný stav nese odpovědnost. „V devadesátých letech panoval v naší zemi bankovní socialismus, do roku 2016 tady vládl úvěrový Klondike, kdy se z desetitisícových dluhů snadno staly statisíce,“ popsal současný stav Farský. „Stát však těmto lidem musí nyní pomoci. My jsme již ve sněmovně navrhovali několik jednoduchých pozměňovacích návrhů, které umožní lidem dostat se z dluhové pasti, posilují postavení věřitelů, dávají jistotu dlužníkům a odbřemeňují soudy. Nicméně insolvenční zákon prošel sněmovnou v ostrouhané verzi bez výraznějších změn, které lidem v exekucích opravdu pomohou.

Podle Farského to ale napravil Senát. „My jsme v Senátu také nebyli spokojeni s novelou insolvenčního zákona v podobě, v jaké dorazila z Poslanecké sněmovny. Navrhli jsme proto pozměňovací návrhy, kterými chceme dát lidem v dluhové pasti reálnou šanci dojít k oddlužení – odstranění minimální výše splátky pro vstup do oddlužení, což pomůže lidem s nejnižšími příjmy, a zrušení právní nejistoty, tedy aby už nebylo možné řízení na konci, kdy dlužník splní všechny předem stanovené podmínky, zpochybnit. Pokud Sněmovna přijme tyto pozměňovací návrhy, tak motivujeme lidi s nejnižšími příjmy postižené exekucí opustit šedou ekonomiku, která je pro ně výhodnější,“ dodává senátor Marek Hilšer.