Poslanci se budou zabývat armádní zakázkou, nad kterou se vznáší řada otazníků | info.cz

Na posledním výboru pro obranu nejvyšší zástupci ministerstva obrany a Armády ČR poslancům představili plán „rozvolnění“ či zrušení armádních nákupů, o kterém se mluví v souvislosti s koronavirovou krizí, která je očekávatelně následována krizí ekonomickou a s tím související nutností šetřit. Hlavní prioritou investic v armádě je podle ministra obrany Lubomíra Metnara (za ANO) a náčelníka generálního štábu Aleše Opaty nadále výstavba mechanizované brigády (především nákup bojových vozidel pěchoty), dělo standardní ráže NATO (155 mm) se systémem řízení palby, pořízení nového protiletadlového raketového kompletu SHORAD a mobilní 3D radiolokátory MADR, na které již byla smlouva uzavřena.

Ministr Metnar i náčelník generálního štábu Opata se u poslanců setkali s pochopením a velkou podporou. Stejně jako při pozdější prezentaci v Senátu.

Poslanci, kteří zasedají v podvýboru pro akvizice, který je nejbližším partnerem armády a ministerstva v otázce zbrojních zakázek, se budou ve středu zabývat některými zakázkami, které byly označeny za prioritní. Zřejmě největší debata se strhne okolo zakázky na systém řízení dělostřelecké palby, o které se v poslední době objevila řada zajímavých informací. Ty naznačují, že si armáda zvolila vítěze a nyní se dělá vše pro to, aby byl vybrán. Ministerstvo obrany zadalo vypracování studie proveditelnosti své přímo řízené organizaci Vojenský technický ústav, která má prověřit možnosti trhu se systémem řízení palby.

Ten by logicky měl splňovat to, že bude umět řídit palbu dělostřelectva „Varšavské smlouvy“ i NATO. V řadě armád bývalého východního bloku, včetně té naší totiž ještě fungují děla ráže 152 mm z doby studené války. Armády „starých“ zemí NATO jsou vybaveny děly ráže 155 mm. Proto by měl pořizovaný systém umět řídit oba systémy palby, aby česká armáda byla schopná cvičit v rámci NATO. Pořízení děl „ráže NATO“ je také jedním z klíčových projektů Armády ČR, kterého se nechce vzdát. Po zkušenostech s jinými zbrojními zakázkami lze však předpokládat, že tato dodávka bude trvat nejméně pět let. Proto se očekávalo, že armáda bude hledat systém řízení palby umožňující kombinovat děla 152 i 155 mm.

O zakázce na systém řízení palby se mluví jíž dlouhou dobu, někdejší ministryně obrany Karla Šlechtová (ANO), která nyní zasedá v podvýboru pro akvizice, na konci května 2018 v odpovědi na interpelaci Jany Černochové (ODS), předsedkyní Výboru pro obranu, uvedla, že se musí systém pořídit co nejdříve.

„Nejzazší termín podepsání smluvního vztahu je konec roku 2018. Odložení zahájení integrace SŘP z roku 2018 na rok 2019 došlo z důvodu nedokončeného vyjednávání o modernizaci 152 mm samohybných kanonových houfnic vz. 77,“ uvedla tehdy Karla Šlechtová.

Zajímavé je, že ve stejné odpovědi Šlechtová napřed uvádí, že marketingová studie systému řízení palby byla provedena u tří dodavatelů: „Pro získání vstupních informací byly SVA MO kontaktovány společnosti:

Raytheon (USA) – systém řízení palby AFATDS,

Kongsberg (NOR) a české zastoupení OMNIPOL a.s. – systém řízení palby ODIN,

WB Electronics (POL) a české zastoupení RETIA, a.s. – systém řízení palby TOPAZ,“ uvádí Šlechtová v úvodní části odpovědi na interpelaci Jany Černochové.

Text vyšel na stránkách Ekonomického deníku, pokračování nadete zde >>>