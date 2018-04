Poslanci STAN chtějí nižší DPH na vlakové a autobusové jízdné. Teď je osmá nejvyšší v Evropě

Jízdenky na vlaky a autobusy by měly spadat do desetiprocentní sazby daně z přidané hodnoty místo nynější 15procentní. V návrhu novely daňového zákona přesun navrhli poslanci STAN. Veřejné rozpočty by změnou přišly podle jejich odhadu o 930 milionů korun ročně.

Nynější DPH na jízdné v osobní pozemní hromadné pravidelné dopravě je podle autorů osmá nejvyšší v Evropě. Přesun do nižší sazby by podle nich mohl jízdenky zlevnit, případně přinést dopravcům více peněz na rozvoj veřejné dopravy. „Potenciálně mohou posloužit také pro navýšení mezd řidičů ve veřejné dopravě, jichž je v České republice nedostatek,“ napsali poslanci STAN v důvodové zprávě.

Předloha se netýká osobní dopravy lanovými a visutými dráhami ani vodní nebo letecké hromadné pravidelné dopravy. Nejprve ji posoudí vláda, rozhodnou o ní zákonodárci. Novela by měla být podle návrhu účinná od příštího roku.

Předkladatelé odhadli, že stát by změnou přišel o 628 milionů korun ročně. Dopad na obce by činil podle nich 219 milionů korun a na kraje 83 milionů korun.

Vláda ANO Andreje Babiše zavádí od 10. června slevu 75 procent na jízdném ve vlacích a autobusech pro studenty do 26 let a seniory od 65 let. Zlevněné jízdné vyjde stát od příštího roku na 5,83 miliardy korun ročně. Letos to bude 3,26 miliardy korun.