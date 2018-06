Pošta má nového šéfa. Seškrtá náklady a byrokracii ve vedení, zaměstnancům slibuje odpovídající odměny

Nový generální ředitel České pošty Roman Knap musí zhruba do října předložit ministrovi vnitra strategii budoucího fungování podniku. Bude muset snižovat náklady a redukovat počet lidí v managementu společnosti. Při uvedení Knapa do funkce to dnes řekl ministr vnitra v demisi Lubomír Metnar (za ANO).