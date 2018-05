Posty ve státních firmách za odměnu? Do sněmovny jde návrh, jak tomu zabránit

Jednání o vládě ANO s ČSSD, kterou podpoří komunisté, vrcholí. KSČM by za toleranci nového kabinetu měla získat místa ve významných státních firmách, což sama zdůvodňuje zájmem kontrolovat z těchto pozic činnost ministrů. Už tento týden ale projedná sněmovna v prvním čtení zákon, který by měl trafikám do budoucna zabránit. Návrh nominačního zákona předkládají Piráti s podporou dalších čtyř stran. Vláda se k němu postavila negativně.

„Je to absolutně klíčový bod. Andrej Babiš si tím, že má menšinovou vládu, mohl odvolat, koho chce. Pro nás je klíčové, aby noví lidé, kteří budou vybraní, prošli průhledným nominačním procesem, aby se minimalizovalo riziko, že se tam budou dostávat lidi za to, že někomu něco slíbí,“ říká pro INFO.CZ poslanec a předkladatel návrhu Jakub Michálek (Piráti).

Deník Právo před několika dny informoval, že dohoda o toleranci menšinové vlády ANO s ČSSD obsahuje bod, podle něhož komunisté získají zástupce v dozorčích radách ve státních firmách. Podle předsedy partaje Vojtěcha Filipa nejde o vyhandlování jednotlivých postů, ale o princip. Konkrétní firmy, v nichž by chtěli komunisté zastoupení, neuvedl. Podle informací Seznam.cz by mělo jít o orgány ČEZ, Lesů, Budějovického Budvaru a Českých drah.

Státní podniky se v současnosti řídí zákonem, který pro jejich ředitele a členy dozorčí rad nestanovuje téměř žádná pravidla. Jmenování „svých“ lidí je tedy poměrně snadné. Návrh nominačního zákona, který má na svém programu nadcházející schůze sněmovny, by měl proces do budoucna „zkomplikovat“.

Uchazeči budou podle něj muset projít otevřeným výběrovým řízením. Nominace by posuzoval vládní výbor pro personální nominace. Doporučení výboru by byla pro ministerstva závazná.

„V nominačním zákonu navrhujeme, aby v dozorčích radách a představenstvech státních firem - počínaje Českými drahami až po ČEZ - byli odborníci, kteří mají náležitou kvalifikaci zastupovat zájmy státu. Ideálně aby byli vybráni ve výběrovém řízení,“ popisuje Michálek. „Pokud budou politické strany schopny vygenerovat své odborníky, ideálně v průhledném postupu, tak tam asi mohou sedět. Neměla by tam být ale podle našeho názoru většina politiků,“ dodává s tím, že zákon by měl zabránit „politickým handlům“.

V současnosti je výběr v rukou ministerstev. „Vláda má možnost uložit, jak má být složená dozorčí rada. Úředník, který jde na valnou hromadu, musí hlasovat podle toho, co mu ministr nadiktuje. Dnes jsou to často politické trafiky. Jednak to vytváří podivné propojení politiků a státních firem. Existují podezření, že z nich politici čerpají finance. Také nefunguje dobře kontrolní mechanismus, kdy mají kontrolovat hospodaření firmy,“ popisuje poslanec.

Návrh předkládají poslanci za Piráty, lidovce a STAN. Podpořila ho i ČSSD a TOP 09. Dohromady ovšem nemají potřebný počet hlasů. Proti se naopak staví vláda, která k návrhu v dubnu vydala nesouhlasné stanovisko.

„S ohledem na vývoj přijímání vládního návrhu obdobné právní úpravy v minulém volebním období však vláda upozorňuje na pochybnost vyjádřenou i v diskusi při jejím projednávání o tom, zda má být za tímto účelem přijata nová právní úprava v podobě speciálního zákona, je-li adresátem takového předpisu sám stát, resp. pouze moc výkonná (vláda a ministerstva), pro jejíž samoregulaci v uvedené oblasti postačuje stávajíc í řešení v podobě usnesení vlády,“ píše se ve stanovisku. Návrh byl předložen už v minulém volebním období. Tehdy jej podepsali zástupci ANO, KDU-ČSL, STAN a Úsvitu. Sněmovna ho ale nestihla projednat.

„Je to z toho důvodu, že by nemohla dávat do dozorčích rad politické nominanty a že by pro ni byla závazná vlastnická politika, to znamená, jaké firmy jsou strategické a které nemůže privatizovat. Dnes když se vláda rozhodne, tak může prodat velkou firmu jako například ČEZ,“ říká Michálek.

Před několika měsíci předložila svůj návrh nominačního zákona i skupina poslanců ANO. V březnu ho ale stáhla.