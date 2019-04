Pour věděl, kdo je Tommy Robinson. Vysvětloval jsem mu to, tvrdí muž, který Brita pozval | info.cz

Účast kontroverzního britského aktivisty Tommyho Robinsona na konfrerenci Rodina a její práva v 21. století v Poslanecké sněmovně popudila některé další účastníky i veřejnost. Organizátoři v čele s poslancem hnutí ANO Milanem Pourem nakonec událost naplánovanou na páteční dopoledne zrušili. Pour tvrdí, že neměl o Robinsonovi dost informací. Podle Milana Roháče, jenž pozvání Brita zařizoval, však Pour věděl, co je Robinson zač.

Kontroverzní britský aktivista Tommy Robinson (vlastním jménem Stephen Yaxley-Lennon) přijede do Prahy a vystoupí v Poslanecké sněmovně. Když Deník N ve čtvrtek přinesl tuto zprávu o Robinsově účasti na konferenci o právech rodiny, strhl se kolem toho na sociálních sítích i v zákulisí Poslanecké sněmovny rozruch.

Účast začali rušit někteří nahlášení řečníci. Již dříve se kvůli Robinsonovi odhlásil europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL), ve čtvrtek se k němu přidala i nezávislá senátorka Jitka Chalánková a poslanec ČSSD Jaroslav Foldyna. Pozvání Robinsona kritizoval na Twitteru i britský velvyslanec Nick Archer. Organizátor a poslanec hnutí ANO Milan Pour ve čtvrtek večer konferenci raději zrušil.

Od akce se mezitím distancovalo i Pourovo hnutí. „Takový koncept konference není v pořádku. Ale poslanci její pořádání zakázat nemůžeme,“ prohlásila mluvčí nejsilnějšího sněmovního uskupení Lucie Kubovičová. Následně zaslala ČTK prohlášení, v němž Pour vysvětloval, že si o Robinsonovi nezjistil dostatek informací.

Co Pour věděl?

„Mým cílem bylo uspořádat akci, kde se bude nekonfliktně diskutovat o postavení rodiny v 21. století, a to i v souvislosti s projednávanými sňatky párů stejného pohlaví. Stále si myslím, že takova diskuse je potřebná, avšak rozhodně nemá lidi rozdělovat, ale naopak se je snažit názorově přiblížit. (…) Chybou bylo, že jsem si o nich nezjistil podrobné informace, a to se nejvíce projevilo u Tommyho Robinsona,“ pravil Pour.

Kdo je Tommy Robinson Kontroverzní britský aktivista Tommy Robinson (vlastním jménem Stephen Yaxley-Lennon) je bývalým členem krajně pravicové Britské národní strany (BNP). Spoluzaložil též hnutí Anglická obraná liga, které bylo napojené na neonacistickou scénu. Podílel se na založení britské odnože protislámské organizace Pegida. Britské soudy jej několikrát z různých důvodů zahrnujících například vyhrožování nebo podvody. Odovlací soud ale jeho poslední odsouzení kvůli nedovolenému zveřejnění videa ze soudního procesu zrušil a nařídil nové líčení.

INFO.CZ ale zjistilo, že Pour měl informace o tom, kdo je Tommy Robinson. Redakci to v rozhovoru potvrdil bývalý člen předsednictva hnutí Úsvit a v minulém období asistent poslankyně Olgy Havlové Milan Roháč. Právě on stál za Robinsonovým pozváním do Prahy a jeho plánovanou účastí na zrušené sněmovní konferenci.

„S Tommy Robinsonem se znám několik let. Seznámili jsme se náhodou v Anglii před šesti lety, kdy jsem se šel podívat na jeho demonstraci a následně i na akcích německé Pegidy. Začali jsme si psát a dodnes si napíšeme, co se kde děje,“ říká Roháč v rozhovoru pro INFO.CZ

S návrhem pozvat Robinsona přišel on, když s Pourem přemýšleli, kdo by na konferenci měl řečnit. Roháč chtěl, aby Robinson promluvil o kriminalitě na dětech a sexuálním zneužívání dětí ve Velké Británii. Pourovi vysvětloval, že Robinson mluvil s obětmi a jejich rodinami.

Roháč s Pourem se ale bavili i o Robinsonovi osobně a o kontroverzích, které jsou s ním spojené. „Musel jsem mu vysvětlit, kdo to je. Říkal jsem mu, že je to kontroverzní osoba. Ale já mám informace k těm jeho kauzám a tvrdím, že to bylo jinak, než se v Česku píše,“ vysvětluje Roháč.

S Pourem se podle svých slov zná zběžně. Po konci Úsvitu hledal možnost, jak si udržet přístup do sněmovny, která pro něj představovala vhodné místo na pořádání podobných konferencí bez nutnosti vydávat velké peníze za organizaci. Na to ale potřeboval poslance, jenž akci zaštítí. Pour chtěl uspořádat konferenci o rodině, na čemž se oba muži dohodli a začali spolupracovat.

Příště jen pro úzký okruh zvaných

Sám Robinson zrušení akce údajně komentoval jen lakonicky tím, že přirovnal česká média k těm britským. Roháč ale upozorňuje, že kromě konference Robinson oslovoval veřejnost z Prahy i prostřednictvím svých sociálních sítí.

Robinson skutečně večer natočil několik videí včetně těch, na nichž drží zbraň nebo popíjí v pražské hospodě. Od Snapchatu si za to vysloužil zablokování účtu kvůli porušení pravidel. Snapchat je tak po Instagramu, Facebooku a Twitteru čtvrtou sociální sítí, která Robinsona zablokovala.

Podle Roháče byla po zrušení konference ve hře i Robinsonova účast na akci strany Česká suverenita, o níž informovaly Seznam Zprávy. „Nebylo hned jasné, že to odmítne,“ pravil Roháč s tím, že důvody, proč Robinson nakonec nepřišel, nezná.

„Dostali jsme zprávu, že se jeho zdravotní stav natolik zhoršil, že se necítí být v kondici vystoupit před českou veřejnost a odpovídat na otázky,“ vysvětlil někdejší ministr zdravotnictví David Rath z České suverenity. Důvodem měla být silná alergická reakce.

Není vyloučené, že se Robinson do Česka vrátí. Roháč by jej rád pozval na nějakou další událost. Tentokrát ji chce ale udělat jen pro zvané a pečlivě vybírat, komu pozvánku pošle.