Práce snů pro zemědělství: Čejková bere víc než ministr, měsíčně jí chodí 181 tisíc

Milek se dušuje, že se mu Čejková za tyto peníze vyplatí. „Byla mi doporučena jako odbornice na strategickou komunikaci, která má zkušenosti z byznysu i z politiky,“ tvrdí pro server idnes.cz. To, aby ministrův poradce měl plat vyšší, než jeho zaměstnavatel, je však i ve státní sféře nestandardní. A odsuzuje to i premiér Andrej Babiš: „Je to nepřijatelné.“

Čejková, bývalá oblíbená moderátorka a nyní odbornice na strategickou komunikaci a média a koučka, pro ministerstvo údajně zajišťuje podkladové materiály, přípravu ministrových veřejných vystoupení či koordinuje tiskové oddělení s parlamentem a vládou. Je přitom otázka, proč tyto činnosti nemůže zastávat sám tiskový odbor premiéra.

Bývalá moderátorka nicméně tvrdí, že na plat 181 tisíc korun má nárok jen v případě, že odpracuje měsíčně 160 hodin. V takovém případě by vyšla její hodinová mzda asi na 1100 korun. To je i tak přibližně čtyřikrát vyšší příjem, než s jakým se podle informací MF Dnes musí spokojit další Milekův poradce Petr Jelínek. Tomu stát platí jen tři stovky na hodinu.