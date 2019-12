Pražský byt 2+kk za 37 milionů. Developer představil luxusní bydlení v Troji | info.cz

Nový pražský byt 2+kk za 37 milionů korun nebo třípatrový penthouse s privátním výtahem, fitness centrem a saunou za více než sto milionů. To je nová cenová realita luxusního bydlení v pražské Troji, kde developerský projekt Chateau Troja Residence čeká ještě před koncem roku kolaudace.

Během února a března příštího roku by se měli do nových luxusních bytů v Chateau Troja Residence nastěhovat první majitelé. Celkem je zatím prodáno téměř 50 bytů z celkem 72 vybudovaných, říká developer Coast Capital Partners, který bydlení umístil do nově vystavěných i historických domů v těsném sousedství Trojského zámku.

„Zájem o byty je obrovský, okolo 70 procent jich je vyprodáno ještě před kolaudací. U takto luxusního bydlení to není vůbec běžné. Pokud lidé utrácejí za byt desítky milionů korun, obvykle chtějí vidět za co,“ vysvětluje jeden z majitelů společnosti CCP Doron Friedman. Podle něj mají o byty zájem především Češi, jedni z prvních zákazníků byli dokonce místní usedlíci z Troji.

V nabídce developera jsou stále jednopatrové i dvoupatrové penthousy v historických i moderních objektech. K bytům v nejvyšších patrech patří vlastní podzemní garáže pro několik vozů, odkud vede soukromý výtah. Jsou nabízeny vybavené i nevybavené, a je tak jen na majitelích, jak si bydlení zařídí. „Část velkorysých podzemních prostor mohou využít na vinotéku nebo soukromé fitness se saunou, samotný byt si mohou zařídit zcela podle svého,“ dodává Friedman.

Jediným limitem pro kupující je tak cena bydlení, která se v případě penthousů může vyšplhat i přes 100 milionů korun. U standardních bytů je nižší, ten nejlevnější lze pořídit pod 12 milionů korun.