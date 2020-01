Pražským EY Podnikatelem roku je developer SEBRE Holding, ve Středočeském kraji mají titul stavebniny DEK | info.cz

„Letošní výběr vítězů v těchto krajích byl pro porotu náročný, protože v obou regionech se přihlásily velice silné podnikatelské osobnosti. Odborná porota se nakonec rozhodla udělit tituly podnikatelům, které spojuje neutuchající nadšení pro jejich obor, pracovitost, vytrvalost, aktivní přístup k inovacím a odvaha pouštět se do nových postupů a řešení,“ říká Magdalena Souček, vedoucí partnerka EY v České republice a v části regionu střední a jihovýchodní Evropy.

SEBRE Holding

Příběh společného podnikání Petra Němce a Jana Fidlera má kořeny v roce 2013. Dohromady se dali i přesto, že se znali jen krátce a dělí je věkový rozdíl jedné generace. Petr Němec přicházel s roky zkušeností z farmaceutického byznysu, pustil se ale do podnikání v oblasti realit. Rozhodl se vydražit historickou budovou Šporkova paláce v centru Prahy a ve spolupráci s věhlasným architektem Stanislavem Fialou ji opravit. Naopak Jan Fidler se ve stavebnictví a developmentu pohybuje celou svou kariéru. Několik let byl obchodním ředitelem mezinárodní stavební korporace, ale v roce 2011 se, krizi ve stavebnictví navzdory, rozhodl založit vlastní stavební firmu. S Němcem se seznámil právě skrze projekt Šporkova paláce a jeho stavební firma se v roce 2013 do nově vzniklého holdingu začlenila.

Nejviditelnější částí byznysu SEBRE je komerční a rezidenční developerská činnost v České republice a Srbsku. Společnost propojuje development, architekturu i realizaci projektu. Díky této jedinečné kombinaci a spolupráci s architektem Fialou se jim pod rukama rodí unikátní projekty, dotažené do nejmenšího detailu. Během krátké existence za sebou mají již řadu odborníky oceňovaných staveb. Kromě Šporkova paláce například i polyfunkční budovu Drn na pražské Národní třídě. „Stavby, které vznikají pod taktovkou Petra Němce a Jana Fidlera, jsou obohacením tuzemské architektury a jednoznačně přispívají ke kultivaci českého prostředí,“ říká Magdalena Souček.

SEBRE se věnuje také gastronomii či filmovému průmyslu. Provozuje dvě restaurace v Praze, jednu v Bělehradě a láska k plzeňskému pivu společnost přivedla i ke spolupráci se známým pivovarem.

Stavebniny DEK

Vít Kutnar, který získal ocenění ve Středočeském kraji, přiznává, že podnikavý byl už jako dítě. K nápadu založit firmu na prodej hydroizolačních materiálů dospěl v roce 1993 ještě jako student ČVUT. Začal se dvěma kamarády v garáži a na rozjezd firmy použil vše, co měl z brigád, a 150 tisíc od rodičů, což byly jejich téměř životní úspory. Už za rok jim vše mohl vrátit.

Dnes má DEK řadu dceřiných společností, přes 2,5 tisíce zaměstnanců a je lídrem na trhu stavebních materiálů v tuzemsku. Kromě prodeje a distribuce stavebních a elektroinstalačních materiálů prostřednictvím 120 poboček v ČR i SR provozuje DEK půjčovnu strojů a nářadí. Jak sám Kutnar říká, právě kombinace půjčovny a prodeje je jejich veliká konkurenční výhoda a tahoun růstu. Podobné nastavení totiž není v ČR ani ve světě příliš k vidění. Chloubou je on-line katalog rozdělený podle konstrukcí a firma intenzivně pracuje také na digitalizaci stavebnictví.

Kutnar připouští, že neustálé inovace a růst občas potlačují efektivitu, ale firmě to tak vyhovuje. Na inovacích je podle něj postavená. „Prodejní síť stavebnin, kterou vybudoval Vít Kutnar, nemá ve světě obdoby, Vít Kutnar je inspirací pro svoje konkurenty v celé Evropě a ti se od něj jezdí pravidelně učit,“ říká Magdalena Souček na jeho adresu.

Praha a Středočeský kraj patří mezi nejúspěšnější kraje, ve dvacetileté historii soutěže EY Podnikatel roku z nich pochází celkem pět celorepublikových vítězů, z toho tři z nich podnikají ve Středočeském kraji. „Praha má výjimečné postavení nejen v rámci České republiky, ale je jedním z nejbohatších regionů Evropské unie. Za tuto pozici určitě nevděčí jen nadnárodním společnostem, které zde mají svá sídla. Je to z velké části díky mnoha šikovným, schopným a odvážným lidem, kteří se nebáli uskutečnit svůj sen o vybudování životaschopného byznysu,“ dodal pražský primátor Zdeněk Hřib.

Výsledky národního finále a jméno vítěze soutěže EY Podnikatel roku 2019 České republiky budou vyhlášeny 3. března 2020. Vítěz z České republiky se zúčastní celosvětového finále v červnu 2020 v Monte Carlu, kde bude bojovat spolu s ostatními národními vítězi z šedesáti zemí světa o titul EY Světový podnikatel roku. INFO.CZ je mediálním partnerem soutěže v Česku.