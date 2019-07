Předčasné volby? Je to od Babiše vějička, nejdřív by musela padnout vláda, říká Bartoš | info.cz

Pokud premiér Andrej Babiš hovoří o předčasných volbách v případě, že se mu rozpadne stávající koalice, je to podle předsedy Pirátů Ivana Bartoše pouhá mediální vějička. „ Rozpuštění sněmovny je jako aktuální krok nesmysl a mrzí mě, že premiér toto občanům předkládá,“ říká Bartoš v rozhovoru pro INFO.CZ. Podle něj by totiž takovému kroku musela předcházet demise celé vlády, anebo vyslovení nedůvěry. „Představa, že se najednou svévolně hlasem 120 poslanců rozpustí sněmovna kvůli zablokované výměně ministra, a tím uvolní premiérovi a jeho lidem ruce, neboť jsou ve funkcích a vládnou až do předčasných voleb, navíc nekontrolováni sněmovnou, je naprosto absurdní,“ říká.

V úterý jste vcelku překvapivě oznámil, že se chcete sejít s prezidentem. S čím se za ním hodláte vypravit?

Tuto informaci jsem sdělil novinářům v doplňující otázce na tiskové konferenci Pirátů před jednáním sněmovny, neboť termín mám sjednaný a potvrzený. Tématem jsou dvě věci. Celková situace České republiky dle zprávy NKÚ a situace současné vlády.

Můžete být konkrétnější?

Prezident skutečně může působit jako mediátor určitých kritických situací a bohužel jich může celou řadu také sám vytvořit. Opomeneme-li mediální vyjádření „Hradu“ k různým krokům prezidenta, je vždy dobré si některé věci probrat s panem prezidentem osobně. Ostatně jsme tuto možnost, jež nám byla nabídnuta na povolebním setkání, která prezident absolvoval se všemi lídry parlamentních stran ihned po volbách, využili s Jakubem Michálkem loni při zřizování komise a řešení kauzy OKD, stejně tak jako při konzultaci některých našich návrhů zákonů.

Vláda nemá důvěru Pirátů nejen kvůli tomu, že nenaplňuje naši vizi svobodné, vzdělané a digitálně propojené společnosti, ale také negeneruje růst a nedokáže se tak postarat o seniory, lidi v nouzi a maminky. A v neposlední řadě také proto, že ji vede trestně stíhaný premiér ve střetu zájmů, který má i další člen vládního kabinetu. Je to vláda, která se opírá zcela otevřeně o hlasy KSČM a SPD. Zvyšuje daně, nerealizuje potřebné změny a jen kouká, kde ještě co zdanit nebo znárodnit (jako to udělala s osmnácti miliardami v rezervním fondu), aby mohla platit „svou kampaň“.

Pokud nemá vláda vaši důvěru, tím spíš je otázka, k čemu schůzka s prezidentem?

Naprosto normálně jsem požádal kancelář prezidenta již před týdnem o schůzku s panem prezidentem ve věci velmi kritické zprávy NKÚ, která jasně říká, že to tady jde od desíti k pěti, a také kvůli tomu, že pokud premiér Babiš začíná tahat PR kartu předčasných voleb, za což se snaží maskovat svoji neschopnost vyjednat takovou, z pohledu současné vlády vlastně docela běžnou věc, jakou je výměna ministrů.

A zaznělo i téma rozpuštění sněmovny, čemuž by samozřejmě musela předcházet demise celé vlády, neboť rozpustit sněmovnu a nechat u moci premiéra Babiše by byl nesmysl – takto to rozhodně nefunguje – a tudíž je třeba znát nezprostředkovaně názor prezidenta.

Pan prezident má naplánovanou dovolenou asi tak do půlky srpna, což také víme nejen z médií všichni, kdo to sledujeme. No a tak máme potvrzenou schůzku na konec srpna.

Kde tedy vidíte východiska z aktuální vládní krize?

Tato jedna z vládních krizí je čistě v rovině premiér Babiš a prezident Zeman a Ústava ČR. To, že Miloš Zeman, ale i prezident Klaus před ním, mají tendenci si Ústavu vykládat po svém, na věci nic nemění a rozhodně to není omluva. Ústavní právníci včetně předsedy nejvyššího soudu Rychetského potvrzují jasný výklad. Pokud Ústava nedefinuje termín “do kdy”, je myšleno v nejbližším možném termínu.

To, že prezident Zeman otálí, je zásadní problém. Navíc tím zcela jasně ukazuje premiérovi Babišovi, že i přes parlamentní demokracii, kterou tu máme, drží jako prezident premiéra v hrsti. Bohužel to nakonec odnáší i občané této země. Kromě problémů a kauz premiéra vláda neustále řeší primárně své problémy a sněmovnou prochází většinou jen kosmetické úpravy zákonů, nekoncepční, i když nutná jednorázová přidání podfinancovaným oborům, seniorům či rodičům a vládní návrhy na vylepšování bilance rozpočtu.

A východisko je tedy kde?

Východisko je jasné. Prezident má vyhovět premiérovi a umožnit výměnu ministra. Odchod části ministrů za ČSSD, kdy není jasné, zda Staněk či prezidentův muž na ministerstvu zemědělství Toman zůstává ve vládě, která má stále důvěru sněmovny, situaci neřeší. Dokonce se – v případě, že Andrej Babiš v této situaci zůstane premiérem – nebude jednat ani o porušení koaliční smlouvy, na což jsme již při jejím vzniku předsedu Hamáčka upozorňovali. I taková vláda by z našeho pohledu měla sněmovnu požádat o důvěru, což kromě KSČM a hnutí ANO tvrdí zástupci všech stran včetně SPD. No, a za nás by ji ze zjevných důvodů nedostala.

Za jakých podmínek by Piráti podpořili rozpuštění sněmovny?

Rozpuštění sněmovny je jako aktuální krok nesmysl a mrzí mě, že premiér toto občanům předkládá. Musela by mu předcházet demise celé vlády, anebo vyslovení nedůvěry. Představa, že se najednou svévolně hlasem 120 poslanců rozpustí sněmovna kvůli zablokované výměně ministra, a tím uvolní premiérovi a jeho lidem ruce, neboť jsou ve funkcích a vládnou až do předčasných voleb, navíc nekontrolováni sněmovnou, je naprosto absurdní.

Faktem nicméně je, že ani Babiš nepovažuje předčasné volby za optimální scénář. Kdyby ale nakonec ČSSD vládní koalici opustila, premiér by zřejmě neměl by jinou možnost, než vtáhnout nějakým způsobem do hry Okamurovu SPD. Co na takový scénář říkáte?

Právě i proto se chci sejít s panem prezidentem. Volby jsou drahá věc a tyto by opět byly na náklady státní kasy, kterou již beztak Andrej Babiš používá jako osobní politický rezervní fond do kampaní za znovuzvolení. Moc nevím, jak by poslanci hnutí ANO reagovali na účast SPD na vládě. Už u podpory komunistů některým z nich dalo hodně práce, aby se vypořádali se svým svědomím.

Pražské vrchní státní zastupitelství již údajně dokončilo analýzu návrhu auditu Evropské komise ke střetu zájmů premiéra Andreje Babiše. Její závěry však odmítá sdělit. Co na to říkáte a jak by tato analýza mohla ovlivnit dynamiku aktuální politické krize?

Je vidět, že když se auditem zabývá i justice, je ve hře trestněprávní rovina celé Babišovy dotační kauzy. Zde nebudu spekulovat. My řešíme věc politicky. Justice je a má být nezávislá. Potvrzení střetu zájmů jak z pohledu českého práva, tak Evropské unie, a tudíž neoprávněné čerpání dotací, je konstatováno odborníky a právníky Evropské komise již od prosince 2018, dle nás již od července 2018, kdy jsme nechali vypracovat odborné analýzy. A je také součástí návrhu auditní zprávy.

Pokud tvrdíte, že není možné rozpustit sněmovnu, aniž by padla současná vláda a vznikla nová, je otázka, jak toho chcete docílit?

Prakticky samozřejmě sněmovnu rozpustit lze. Politicky je to ale nesmysl, pokud by zde byla stávající vláda. To vědí všechny strany ve sněmovně.

Chápu to tedy dobře, že by podle vás mělo nejdříve vzniknout něco na způsob úřednické vlády bez Babiše, a teprve potom by se měla rozpustit sněmovna?

Víte, co by mělo být. Premiér by měl reflektovat, že si donekonečna nemůže brát ČR jako rukojmí u svých kauz, které nás poškozují nejen doma, ale i v zahraničí. A měl by přestat lpět na svém postu. Vítězné hnutí ANO by mělo prezidentovi předložit jiného člověka k vyjednávání o nové vládě. To by umožnilo třeba i vznik vlády bez přímé podpory KSČM a nepřímé SPD, protože podmínka nemít v čele státu trestně stíhaného premiéra zazněla při debatách o vládní účasti minimálně od dvou stran jako „ta zásadní”.

Pokud se nepletu, byly to KDU-ČSL a STAN. Myslím, že ČSSD by pak ve vládě chtěla setrvat. Znovu tedy připomenu, že i toto je téma, které chci probrat s panem prezidentem Zemanem.

Do jaké míry svůj postup konzultujete s ostatními politickými stranami?

Myslím, že ty pozice jsou zjevné a veřejné. Ačkoliv se naše pohledy na konkrétní politická řešení směrem k občanům v otázkách zdravotnictví, financí, vzdělávání nebo sociální oblasti mohou lišit, ve věci vlády práva, nezávislosti justice, svobody médií, ale i pro ČR nebezpečného vládnutí trestně stíhaného oligarchy s podporou KSČM a SPD, shodu nacházíme.

Je ale třeba škoda, že nenacházíme u dalších stran podporu pro změny volebních zákonů, se kterými přicházíme. Řada z nich by byla výhodná pro všechny strany zastoupené ve sněmovně a zejména pro občany.

V jakém slova smyslu?

Stávající přepočet hlasů na mandáty téměř znamená, že „vítěz bere vše”, přitom hlasy statisíců občanů de facto propadají. Respektive nemají stejnou váhu, pokud jde o zastoupení. Změna těchto zákonů, zrušení limitujícího dvojnásobného počtu hlasů pro vstup do sněmovny pro volební koalice, ale i nemožnost korespondenčního hlasování našich spoluobčanů, to vše jsou zásadní předpoklady pro to, aby případné volby opět neskončily situací, kdy strany, které volilo více lidí, mají ve sněmovně menší zastoupení než hnutí ANO, které v celých číslech volilo lidí méně.

Co když Babiš neodstoupí a zároveň bude prosazovat předčasné volby?

Kromě mediální a navíc zkreslené vějičky se na mne jako na předsedu Pirátů premiér Babiš neobrátil a já na tyto „mediální balonky“ nenaskakuji. Premiér Babiš má problém a řešit by ho měl hlavně on. My jsme konstruktivní opozice, pracujeme na zákonech, kritizujeme a měníme špatné návrhy zákonů a hlídáme vládu. Až přijde premiér s něčím racionálním a reálným, budeme s ním jednat.

Mimo jiné klíčový bude postup sociálních demokratů. Kdy jste naposledy hovořil s jejich předsedou Janem Hamáčkem a jak jejich stávající pozici vlastně hodnotíte?

S předsedou Hamáčkem jsem se sešel asi před měsícem, kdy jsme spolu řešili jednak otázku peněz chybějících ve financování sociálních služeb či právo na digitální službu, ale i reflexi ČSSD týkající se návrhu auditní zprávy Evropské komise, která potvrzuje, že je premiér Babiš ve střetu zájmů jak z pohledu české, tak evropské legislativy.

Sociální demokracie nehledě na hlasy z regionů, nebo od některých svých špiček, vládu nakonec podržela. Přitom problém Staněk již tehdy bublal. Novou situaci jsem s předsedou Hamáčkem dosud nediskutoval, neboť je to problém jeho, premiéra a prezidenta. A ti si to nejdříve musí vyřešit mezi sebou.

Jinak je potřeba také připomenout, že Jan Hamáček o dominanci ANO ve vládě i nevstřícném vztahu prezidenta k ČSSD věděl, když do vlády vstupoval. Strana se stoletou historií v české politice je během dvou volebních období zdecimována marketingovým projektem na ovládnutí země podnikatele Babiše. Nehledě na kauzy, které předchozí působení ČSSD v české politice na přelomu milenia provázely, musím říct, že mi jich je v podstatě líto.