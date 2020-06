Předčasné volby? Pro ANO by byly výhodné, nikdo další ale dobrovolně hlavu na špalek nedá | info.cz

Politologové mají jasno. Pro hnutí ANO by byly předčasné volby, což je scénář, s nímž s odkazem na okolí premiéra Andreje Babiše přišel web Neovlivní.cz , výhodné, avšak zároveň neexistuje způsob, jak by se k nim nejsilnější politická formace v zemi mohla dopracovat. Stručně řečeno: kromě Babiše na nich nemá nikdo zájem, přičemž k rozpuštění dolní komory vedoucí k jejich vypsání jsou potřeba hlasy tří pětin poslanců. Hnutí ANO jich má ale jenom 78. A sehnat dalších dvaačtyřicet se Babišovi podaří jen stěží.

„Je to bouře ve sklenici vody. Jasně, tak dobře jako dnes na tom ANO s popularitou ještě nebylo. Co kdyby zítra začala klesat? Proto by se mu brzké volby hodily. Chtít ale neznamená mít. Cesta k mimořádným volbám není snadná a vyžaduje souhru dalších partnerů. Ty Babiš nemá. Nemluvě o tom, že kdo žene občany předčasně k urnám, riskuje jejich krutou odplatu,“ říká v rozhovoru pro INFO.cz politický analytik Lukáš Jelínek.

Podobně to vidí také politolog Lubomír Kopeček. Také on nepochybuje, že by sněmovní volby na podzim souběžně s těmi krajskými byly za stávající voličské podpory prohnutí ANO nepochybně mnohem lepší než řádný termín příští rok. Proč? „Je dost možné, že už budeme naplno pociťovat důsledky propadu ekonomiky, poroste nezaměstnanost a reálná mzda bude stagnovat či dokonce klesat, minimálně v soukromém sektoru,“ říká Kopeček s tím, že pro menšinovou vládu Andreje Babiše to bude velmi nepříjemná situace.

Právě s touto prognózou údajně pracují poradci premiéra. A je fakt, že i my jsme v zákulisí sněmovny podobné spekulace zaznamenali. Byť se scénář počítající s předčasnými volbami jeví divoce, má vcelku jednoduché a racionální jádro. Zatímco hnutí ANO se dlouhodobě drží na třiceti procentech, podle některých šetření dokonce atakuje procent pětatřicet, opozice je naopak vytrvale naprosto bezradná. Ilustrovat to lze na čerstvém šetření agentury STEM: ani dvě nejsilnější opoziční strany v součtu nedisponují ve volebním modelu podporou srovnatelnou s hnutím ANO.

I Babišovi musí být ale jasné, že to nebude trvat věčně, jednou zkrátka přijde moment, který vnese do české politiky novou dynamiku. Tím momentem může být – jak připomíná Lubomír Kopeček – očekávaná ekonomická krize. Pochopitelně není vyloučeno, že ji Babiš zvládne a že své voliče přesvědčí, že je kompetentní politik i pro časy, které nás zřejmě čekají. Na druhou stranu se ale musí obávat, že se lidé v čase, kdy jim přibudou existenční problémy, začnou poohlížet jinde. Zkrátka a dobře, nejspíš je to skutečně tak, že čím dříve volby budou, tím lépe pro Babiše.

„Problém ale podle mne je,“ pokračuje Kopeček v rozhovoru pro INFO.cz, „že za stávající situace nenajde ANO ve sněmovně další spojence, kteří by s ním byli ochotni spolupracovat na prosazení zkrácení volebního období.“ A zdůrazňuje, že pro zkrácení funkčního období a tedy k rozpuštění sněmovny jsou potřeba hlasy tří pětin všech poslanců. „Což je podle mě za stávajícího rozložení sil ve sněmovně málo pravděpodobné. Další varianty, jak k rozpuštění sněmovny dospět, jsou pak spíš hypotetické než reálné,“ dodává.

Jelínek pak Kopečka doplňuje, když připomíná, že Piráti a ODS už navnadili voliče na své vítězství. „K němu je ale daleko, vždyť odhady STEM jim dávají jedenáct až třináct procent. Do skoku není ani lidovcům a okamurovcům. TOP 09 a STAN hrozí vypadnutí ze sněmovny. Levice je dlouhodobě slabá a nezdá se, že by hodlala zakleknout do bloků jindy než na podzim 2021. Komunisty nadto vysiluje příprava na sjezd, na kterém budou vybírat předsedu,“ vypočítává Jelínek.

„Nenapadá mě, co by které z těchto stran mohl Babiš nabídnout, aby dobrovolně položila hlavu na špalek,“ dodává s tím, že jediným Babišovým parťákem by mohl být možná snad prezident Zeman. „To však na zkrácení volebního období nestačí, leda na sundání vlády a sestavení nové. Není ale v zájmu ANO uvrhnout Česko do politického chaosu a nejistoty, zvlášť když může covid-19 nastoupit ve druhé vlně,“ uvažuje Jelínek.

Kopeček se s ním shoduje, ani podle něj není v zájmu ani vládní ČSSD, ani vládu podporujících komunistů, aby riskovali předčasné volby v situaci, kdy není jisté, že se do sněmovny dostanou. „Totéž platí pro většinu ostatní opozice – lidovce, Starosty a nezávislé a TOP 09. Rok ve sněmovně k dobru s jistotou poslaneckých mandátů je velký benefit. Ani ODS a Piráti s vyšší podporou nemají žádnou motivaci, aby Babišovi s rozpuštěním pomáhali,“ má za to Kopeček.

Podle něj spekulace s předčasnými volbami působí dojmem řízeného informačního úniku, který má hlavně ČSSD a KSČM tlačit k větší povolnosti při stávající spolupráci s hnutím ANO. A podle Jelínka jsou nyní nejpravděpodobnější dva scénáře: „Buď se kabinet postará, abychom krizi přečkali s minimálními újmami – a voliči jej odmění. Anebo tento úkol nezvládne – a poroste opozice. Jakkoliv jsem si kdysi myslel, že vláda padne a třeba se i volební období zkrátí, vývoj preferencí a epidemie můj názor změnily.“