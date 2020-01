Předsedou lidovců nakonec může být někdo úplně jiný. Našla KDU-ČSL svého Kurze? | info.cz

Opozice v pravé části politického spektra stále hledá způsob, jak rozhýbat stagnující preference a dotáhnout se na Andreje Babiše. Hledá nějakého svého Sebastiana Kurze. Tedy někoho, kdo je stejně jako rakouský kancléř mladý a charismatický, neokoukaný, razantní a zároveň populární u voličů. Je to pochopitelné – Kurz dokázal upadající rakouské lidovce pozdvihnout a nastartovat k novým vítězstvím. K překvapení by podle informací INFO.CZ mohlo dojít na víkendovém sjezdu KDU-ČSL. V zákulisí se začíná spekulovat o jménu, které dosud nepadlo.

Tím „jménem“ je poslanec Ondřej Benešík. Na předsedu sice nekandiduje a chce být znovu „jen“ řadovým místopředsedou, přesto existuje určitá pravděpodobnost, že by mohl být zvolen. Je to scénář spíš nepravděpodobný, ale za splnění některých předpokladů nikoliv nemožný.

Benešík se stal místopředsedou KDU-ČSL na sjezdu ve Zlíně v roce 2015, kde dostal nejvíc hlasů ze všech, víc než oblíbený předseda Pavel Bělobrádek. To byl sjezd, kdy naopak Marian Jurečka málem dopadl jako Alexandra Udženija na letošním kongresu ODS a jako jediný kandidát na prvního místopředsedu prošel jen o pár hlasů. Zjevně mu to delegáti chtěli „spočítat“ – třeba za údajně příliš velkou příchylnost k ANO. Benešík pak s přehledem obhájil post místopředsedy i na dalším sjezdu v roce 2017.

Benešík předsedou?

Dlouholetý šéf výboru pro evropské záležitosti (Kurz byl před svým nástupem do čela lidovců ministrem zahraničí) má výhodu, že pochází ze Zlínského kraje, který je tradičně lidovecky silný. Splňuje tedy podmínku Moravanů, že po dvou lídrech z východních Čech by tentokrát měl KDU-ČSL vést „jejich“ člověk. Ve straně je populární, jak o tom svědčí výše zmíněné výsledky předchozích voleb.

Benešík má také určité „kurzovské parametry“. Je fotogenický, a i když zastává zásadové konzervativní postoje, je zároveň jasně proevropský a vystupuje nekonfliktně. Má přirozený nehraný úsměv a prostě je ten typ, kterého by si konzervativní babičky přály mít za vnuka a v němž mladší liberálnější voliči vidí uhlazeného Evropana schopného řešit aktuální témata.

Právě na schopnosti spojit tradici s budoucností, konzervativce i liberály, staré i mladé postavil svůj úspěch Sebastian Kurz. Jistě, Ondřej Benešík nemá k ruce tak silný nástroj, jakým jsou rakouští lidovci. Ale nelze mu upřít, že „něco“ v něm je. Může se ale ještě stát předsedou KDU-ČSL? Vlastně ano. Je totiž možné, že sjezd o víkendu nedokáže dát nadpoloviční podporu ani jednomu z trojice kandidátů (Jurečka, Bartošek, Zdechovský). Pak by vzrostl tlak na Benešíka a zesílilo by přesvědčování ze strany kolegů, aby tu šanci uchopil, což by už tentokrát neodmítl.

Zkušený, ale neokoukaný

Benešík už má (stejně jako Kurz) zkušenosti, aby mohl stranu vést, přitom ale není „provařený“. Jako předseda sněmovního výboru není tak veřejně známý a nevystupuje tak často jako Jan Bartošek s Marianem Jurečkou. Není také aktivní na sociálních sítích a není známý kontroverzními výroky, jako Tomáš Zdechovský. Aneb i když není politickým nováčkem, stále je pro voliče novou tváří.

Tak uvidíme, jak to dopadne. Kongres ODS už jeden poměrně velký nečekaná zvrat přinesl. Lidovci mají šanci své konzervativní kolegy trumfnout a získat si daleko větší pozornost. Neboť čím větší překvapení, tím větší pozornost. Nastane tedy v KDU-ČSL „léčba Benešíkem”?

Mimořádný sjezd KDU-ČSL v rozhovorech na INFO.CZ:

• Příliš se soustředíme na Babišovy nedostatky. Musíme se opět rvát o voliče, říká Jurečka >>>

• KDU-ČSL se musí otevřít nestraníkům. Je třeba zapojit mladé a podpořit ženy, říká Bartošek >>>

• Zvažuji kandidaturu. Výborný dal KDU-ČSL hodně a je tu pro ni obrovský prostor, říká Zdechovský >>>