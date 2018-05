PŘEHLEDNĚ: S důvěrou se u Babiše nespěchá. Na vládu s podporou sněmovny čekáme přes půl roku

Koaliční smlouva mezi hnutím ANO a ČSSD je už připravená, hlásí Andrej Babiš a Jan Hamáček s tím, že vládní vyjednávání by měla být do pátku hotová. Pak o vstupu do nového kabinetu současného premiéra v demisi budou rozhodovat členové ČSSD v referendu. Pokud se pro něj rozhodnou, měla by vládu podpořit také KSČM. Jak dlouho už se o nové vládě jedná? Tady je krátký přehled událostí.