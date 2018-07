Překvapení v toleranční dohodě. Komunisté už nechtějí od Babiše „trafiky“ ve státních firmách

Komunisté už nepožadují, aby měli své zástupce v kontrolních orgánech ČEZ a dalších státních firmách - dohromady mělo jít až o 150 postů. Jedna z podmínek podpory menšinové vlády ANO a ČSSD tak podpisem takzvaného tolerančního patentu padla.

Duka tvrdě tepal do komunistů: Požadavek na zdanění restitucí je skandální, věřím ve svědomí poslanců

„Nic takového tam není. Nemělo to podporu ve straně. Zaznívaly názory, že by to bylo interpretováno tak, že usilujeme o nějaké trafiky,“ řekl E15 šéf KSČM Vojtěch Filip.

Koncem června byl přitom značně rozladěn z toho, že ministerstvo financí řízené ANO prosadilo do dozorčí rady ČEZ tři své zástupce a nebralo na komunisty ohled. „Když o to neusiluje strana, neusiluji o to ani já,“ podotkl Filip. Dodal, že strana si vymínila jen to, aby s ní bylo včas konzultováno obsazení jednotlivých ministerstev.



