Přibyl: Řadu kostelů dostala církev v kritickém stavu, loni dala do památek přes miliardu korun | info.cz

Ve společnosti stále ještě doznívá připomínka 30. výročí pádu komunismu. Pro vás to mimo jiné znamená, že jste již téměř celý dospělý život prožil ve svobodné době. Přesto máte možnost určitého rovnání. V čem nejzásadnějším se podle vás za ta tři desetiletí změnila česká katolická církev?

Ano, je pravda, že jsem prožíval svůj dospělý život ve svobodě. 17. listopadu 1989 mi totiž bylo 18 let a jeden den. Co se týká života církve, je pro ni zásadní skutečnost, že může fungovat úplně jinak a to ve svobodě, která je v oblasti náboženského vyznání v našich dějinách nebývalá. Za komunismu bylo těžké vyznávat svoji víru, aniž by za to člověk nebyl potrestán. V současné době je situace v tomto směru jistě jednodušší, ale možná zase těžší v tom, že nám sem ze všech stran přišlo plno jiných „lákadel“, takže ta euforie vstupovat do církve a vracet se k víře, která se objevila hned po revoluci, časem opadla. Svoboda s sebou nese i odpovědnost, což pro církev třeba znamená naučit se samostatně hospodařit se svým majetkem.

Rozhovor vedeme během Adventu, což pro většinu lidí znamená na konci kalendářního roku, ale pro křesťany je to naopak začátek liturgického roku, doba očekávání. Co pro vás konkrétně znamená, jak a s kým ji prožíváte a trávíte?

Advent trávím poměrně pracovně, asi více, než bych si přál. Spravuji farnost na severu Čech, takže o nedělích jsem s farníky. Snažím se najít čas nejen na práci a povinnosti, ale i na ztišení, které k adventu patří. Každoročně jezdíme právě před Vánoci všichni zaměstnanci ČBK na dva dny někam mimo město, kde máme nejen jakési přátelské posezení, ale i adventní duchovní obnovu. Jinak se pochopitelně dělají uzávěrky roku starého a rozpočty a plány na rok nový. Takže – ačkoli bych raději prožil advent v klidu – je to spíše v rovině touhy a přání, což je ale vlastně také adventní postoj.

ThLic. Ing. Stanislav Přibyl, Th.D., CSsR Narodil 16. listopadu 1971 v Praze-Strašnicích. Vystudoval Střední průmyslovou školu zeměměřickou. Po maturitě nastoupil do noviciátu v polské Lubaszowé (1990-1991), a následně složil řeholní sliby v kongregaci redemptoristů. V letech 1991-1996 studoval na KTF UK a zároveň absolvoval formaci v pražském Arcibiskupském semináři. Po vysvěcení na kněze (1996) byl farním vikářem na Svaté Hoře (1996-1999) a farářem tamtéž (1999-2008). V letech 2002-2011 zastával úřad provinciála pražské provincie redemptoristů. V roce 2004 se stal prezidentem Arcidiecézní charity Praha. Působil zde do konce roku 2008. V témže roce byl jmenován členem kněžské rady v Pražské arcidiecézi. V roce 2012 získal na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze licenciát teologie, v roce 2014 získal tamtéž doktorát z teologie. V roce 2019 dokončil magisterské studium na Fakultě sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem v oboru finance a management. Mezi lety 2009 a 2016 působil ve funkci generálního vikáře litoměřické diecéze. Od 1. října 2016 pracuje jako generální sekretář České biskupské konference; vede sekretariát této organizace zastřešující činnost katolické církve v ČR a mluví za ni v médiích. Mezi jeho oblíbené činnosti patří hudba, v letech 1985-1990 působil jako varhaník v různých pražských kostelech, především ve své domácí farnosti v Praze-Strašnicích; této zálibě se rovněž věnoval i v kněžském semináři.

Vraťme se ale ke zcela světskému tématu, a tím jsou církevní restituce. Ústavní soud v říjnu zrušil zdanění finančních náhrad církevních restitucí. Podle něj dodatečné snížení finanční náhrady za křivdy způsobené komunistickým režimem mířilo proti principům demokratického právního státu. Jak moc se vám jako generálnímu sekretáři České biskupské konference ulevilo?

Ulevilo, ale ne proto, že bychom my – církev – v případě opačného nálezu dostali méně peněz, které nám sice náleží, ale protože je to důkaz, že tu ještě funguje právní stát. Samozřejmě, že by bylo lepší, kdyby se takový zákon nedostal až k Ústavnímu soudu, ten by měl fungovat pouze jako pojistka demokracie. S jeho nálezem jsme tedy maximálně spokojeni. Mnohokrát jsme uváděli, že není co zdaňovat, že finanční náhrada již byla poskytnuta a nyní se pouze splácí, což tento soud i potvrdil.

Jak to v katolické církvi s těmi restitucemi, tedy především s hmotným majetkem a financemi z nich získaných, je? Kdo je spravuje, jsou na arcibiskupství či při biskupské konferenci nějací ekonomičtí experti, manažeři, majetek se spravuje centrálně, nebo s ním disponují jednotlivá biskupství, kterých je mimochodem v Čechách a na Moravě celkem osm?

Ano, diecézí je osm: pět v Čechách a tři na Moravě. Každá diecéze je nezávislá a hospodaří si sama se svým majetkem. Má nejen svého ekonomického ředitele, ale celé ekonomické oddělení a odbor správy majetku a další grémia, která se o majetek starají nebo rozhodují o dalších investicích. ČBK diecéze pouze zastřešuje, nezasahuje do investování žádné z nich. Nicméně existuje v rámci ČBK tzv. analytická skupina diecézí, která je složená z ekonomických expertů. Ta se pravidelně schází s ekonomy jednotlivých diecézí. Diecéze pak mohou – a nad určitou finanční částku i musí – své investiční kroky s odborníky této skupiny konzultovat.

Vzhledem k tomu, že jste právě letos dokončil magisterské studium na Fakultě sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem v oboru finance a management, tak se zdá, že jste se na správu světského majetku pečlivě připravoval?

Důvody k tomuto studiu byly dva. Jednak jsem tím chtěl motivovat své spolupracovníky na litoměřickém biskupství, kde jsem v té době působil jako generální vikář, a potom jsem samozřejmě chtěl mít do problematiky hospodaření určitý hlubší vhled v souvislosti s procesem majetkového narovnání. A nakonec – studium je pro mě určitý druh zábavy a jakýsi způsob existence. Navíc jsem se setkával s ekonomickou problematikou již dříve, ať jako farář na Svaté Hoře, provinciál redemptoristů či generální vikář v Litoměřicích – a nebyla to setkání vždy idylická, zvláště v době před rokem 2012, kdy nebylo výjimkou, že církevní subjekty žily opravdu v nouzi, což znamená, že nebylo na energie, nebylo na mzdy a člověk se snažil, jak mohl. To mě naučilo kromě jiného více spoléhat na Pána Boha… Takže dobrá škola na více rovinách.

Prodala církev nějaký majetek, který získala v restitucích?

Samozřejmě, že nějaký majetek, který jsme získali, jsme museli prodat. Ale jednalo se především o budovy či pozemky, které bychom nijak ani nevyužili. To v prvních letech tvořilo pro církev krátkodobé příjmy, které byly určeny k reinvesticím. Mohu však říci, že přebytečného majetku jsme se již zbavili, nyní se snažíme s tím, co máme, hospodařit a nevydělávat na prodeji. Snažíme se restrukturalizovat majetek tak, aby portfolio bylo dlouhodobě stabilní.

Jak se katolická církev konkrétně připravuje na rok 2030, kdy nastane definitivní odluka státu od církve a stát jí přestane vyplácet příspěvek na činnost? Investujete, máte nějaký vlastní investiční fond nebo využíváte služeb různých komerčních subjektů?

Své finanční prostředky jsme svěřili do rukou odborníků. Existuje Katolický fond udržitelnosti, který pro nás spravuje ČSOB. Průměrné roční zhodnocení růstového podfondu je 6,44 %, což považujeme za velmi dobré. Diecéze samy by nebyly schopny investovat s takovým výnosem. Je důležité, aby každá diecéze se svými výnosy hospodařila zodpovědně, aby si na sama na sebe mohla vydělat.

Součástí restitucí byly i rozsáhlé lesy. Jak moc vaše hospodaření zasáhla kůrovcová kalamita, která decimuje lesy na celém území České republiky?

Velmi. Investice do boje s kůrovcem v roce 2018 přesáhly 60 milionů, což je trojnásobek oproti roku 2017. V některých oblastech vystoupal podíl nahodilé těžby až k 90 %. Přestože jsou ročně vysázeny miliony nových stromků – od začátku nového roku do konce září 2019 to bylo přes 9 milionu nových sazenic – zdá se, že církev jako menší vlastník nedokáže zajistit, aby se nákaza nešířila z okolních lesů, a tak porosty umírají jeden za druhým. Také nás potrápilo sucho, ztráty kvůli nedostatku vody meziročně rostou o víc než 100 milionů korun a v roce 2018 překročily 761 milionů, což je opravdu dost.

Církev vlastní rozsáhlý soubor nemovitostí, řada z nich patří mezi kulturní památky. Jak se vám daří obnovovat jejich stav a udržovat je? Stačí na to prostředky získané z restitucí, nebo využíváte i jiné zdroje?

Církev je druhý největší vlastník historického majetku a kulturních památek v ČR. Diecéze se starají o více než 5.300 kostelů, kaplí a klášterních budov. Minimálně polovina církevních objektů jsou kulturní památky, některé dokonce národní kulturní památky, tudíž se na ně vztahují speciální pravidla oprav. Výdaje na opravy kostelů a dalších církevních objektů představují největší položku v rozpočtu všech osmi diecézí. Na péči o kulturní dědictví naší země vynaložily v roce 2018 více než 1,4 mld. korun.

Řadu kostelů dostala církev vrácených v kritickém stavu, přesto máme chuť starat se o ně. Bylo by škoda, kdyby tyto stavby z naší krajiny zmizely. Podle evidence stavebních odborů biskupství probíhalo v roce 2018 v ČR téměř 1.230 oprav. Stav řady kostelů a historických objektů ale vyžaduje investice, které zdaleka převyšují možnosti jednotlivých biskupství. I kdyby všechny peníze ze splátky náhrady (1,3 mld. v r. 2018) byly rozpočteny jen na tyto opravy, bylo by to méně než milion korun na jeden kostel, což u památkově chráněných objektů nestačí často ani na sanační práce. Přitom náhrada nemá být z principu určena na opravy, ale na investice na zajištění provozu církve v budoucnu. Naštěstí se na některé opravy daří čerpat díky úsilí našich zaměstnanců příspěvky a dotace z nejrůznějších zdrojů, a pomalu se tak daří opravovat nejeden kulturní skvost naší republiky.

Po takové inventuře církevního majetku se konečně dostáváme k zásadní otázce: k čemu ho vlastně katolická církev využívá a jak ho případně plánuje využít?

Primárně chceme, aby majetek sloužil lidem, a pochopitelně Bohu. Kostely a fary jsou využívány často nejen jako duchovní, ale i jako společenská centra obcí. A s péčí o budovy jsou spojené i další společensky prospěšné aktivity. Bez zázemí by nemohly být provozovány církevní školy a školská zařízení, ani charity, které jsou největším poskytovatelem sociálních a zdravotních služeb u nás. Doufám, že se nám podaří rozvíjet tuto činnost i nadále, abychom i v dalších letech mohli investovat do péče o kulturní dědictví naší země, udržet sociální i vzdělávací aktivity v současném rozsahu a dávat práci lidem v regionech jako doposud.

Jak konkrétně církev podporuje školská zařízení?

Církev je zřizovatelem celkem 95 škol a školských zařízení. Ty jsou otevřeny všem zájemcům, tedy nejen praktikujícím křesťanům a plní kvalitní veřejnou službu v oblasti vzdělávání. Vzdělávání poskytované církevními školami je objektivně zmapované Českou školní inspekcí a tyto školy jsou opakovaně hodnoceny jako jedny z nejlepších. Právě díky vysokému hodnocení poskytovaného vzdělávání a záruce bezpečného prostředí je o církevní školy stále větší zájem, který často překračuje kapacitní možnosti škol. Snažíme se církevní školství podporovat, a tak téměř 90 milionů korun šlo v roce 2018 jako přímá podpora z biskupství do škol a školských zařízení.

A u zdravotních a sociálních služeb?

ČBK je zřizovatelem již zmíněné Charity ČR, ta nabízí přes tisícovku těchto služeb, které v roce 2018 poskytla přibližně 150 tisícům klientů. Církev ale také provozuje nemocnice, domovy pro seniory, hospice a další. Ale také pomáhá i jinde, kde je třeba. Existuje vězeňská duchovní služba, armádní duchovní služba a nově i pro Policii ČR atd.

Můžete zmínit nějaký podařený, nebo zajímavý projekt, který vznikl díky restitucím?

Díky finančním náhradám mohly být podpořeny kulturní projekty, které souvisí s péčí o svěřené kulturní bohatství naší země. Jedním z nejznámějších je Noc kostelů. Jedná se o ekumenickou aktivitu, do které se každoročně zapojují tisícovky kostelů, kaplí a modliteben po celé republice. Cílem je představit návštěvníkům nejen jejich kulturní hodnotu, ale také je seznámit s křesťanstvím právě díky umění.

Co byste popřál našim čtenářům?

Přál bych si, abychom si třicet let po listopadu vážili svobody, která je obrovskou hodnotou, vyžadující ovšem stálou péči. Přál bych si, abychom neměli potřebu stále nových a nových mesiášů, kteří mají všechno udělat za nás, abychom nakonec zjistili, že si nás zase někdo ochočil a zotročil. Mesiáš už totiž přišel, o Vánocích si připomínáme jeho narození. Ježíš nám vrátil především svobodu a přátelství s Bohem. Už nejsme nikdy sami, protože se můžeme vztahovat k Bohu jako k Otci, kterému záleží na každém člověku. Proto se ostatně modlíme modlitbu Otče náš jako tu nejcennější.

Přeji všem čtenářům radostný Advent a vánoční svátky, které by svou radostnou atmosférou měly přesah i do všedních dní. Mám totiž dojem, že radost je dnes nedostatkovým zbožím…