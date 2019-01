Primátorka Brna Vaňková: S Piráty nemáme žádný problém, nebudeme bořit

Zveřejňujeme rozhovor s primátorkou Brna Markétou Vaňkovou z ODS, mimo jiné o tom, jak se jí změnil život poté, co byla zvolena do čela druhého největšího města České republiky. Kolik času má od té doby na rodinu nebo sportovní aktivity? Politický reportér INFO.CZ Vratislav Dostál s ní ale hovořil také o plánech stávající koalice, o její funkčnosti, nebo o tom, co by chtěla zvládnout prosadit nejen v letošním roce. V jaké fázi jsou úvahy o zabydlování bezdomovců, výstavbě nových bytů, přesunu vlakového nádraží nebo o neutěšené dopravní situaci v Brně? I o tom je obsáhlý rozhovor.

Jak se cítíte v nové roli primátorky druhého největšího města republiky?



Je to nová zkušenost, která mi určitě přináší radost, i když je s ní spojeno především mnoho povinností a velká odpovědnost.



Je to stresující?



Samozřejmě, že to do jisté míry je stres. Což si ale nestěžuji, konečně, která práce dnes není stresující (smích)…



Vídáte děti?



Kluky vídám bohužel málo, tak se snažím užít si je alespoň trochu o víkendech.

A je něco, co vás zaskočilo nebo překvapilo, pokud jde o každodenní provoz?



Přiznám se, že mne překvapilo, kolik společenských povinností je s pozicí primátorky spjato. Možná to souvisí s tím, že jsem se funkce ujala na začátku předvánočního období, s kterým je vázáno více společenských akcí než obvykle, jako je například udílení rozličných cen. Prosinec byl tak v tomto ohledu hodně náročný a bylo pro mě složité vybalancovat čas, který jsem potřebovala na věcnou přípravu některých záležitostí. Na druhé straně, mnohá z těchto setkání byla velmi příjemná a obohacující.



Svou kampaň jste začala už loni na jaře tím, že jste své příznivce lákala na běžecké tréninky. Kolikrát jste si stihla jít zaběhat ode dne, kdy jste byla zvolena primátorkou?



Naposledy jsem byla běhat někdy mezi podepsáním koaliční smlouvy a prvním ustavujícím zastupitelstvem. Od té doby už ani jednou. Na vině ale byly i zdravotní potíže a viróza, s kterou jsem na přelomu listopadu a prosince bojovala. Pak přišly Vánoce a svátky, kdy na běhání taky nezbyl čas. Už ale plánuju, že běžeckou sezónu brzy zahájím. Doufám, že si to splním.



Pojďme k politice. Zatím za sebou máte dvě zastupitelstva. Jak proběhla? Došlo na nějaké třenice?



Z mého pohledu se nestalo nic nečekaného. Ustavující zastupitelstvo bylo pochopitelně emotivnější. I pro mne, protože jsem v jeho průběhu přebírala řídící funkci, což vnímám jako velký závazek. Pokud jde o to druhé, už řádné zastupitelstvo, řešily se standardní záležitosti včetně dotazů z řad opozičních zastupitelů, zejména ve vztahu k rozpočtu města. Nešlo ale o nic specifického nebo výjimečného.

Jak často se scházíte v rámci koalice?



Jednou týdně míváme poradu vedení, jednou týdně pak zasedá Rada města Brna. Prakticky se ale, byť třeba ne v kompletních sestavách, potkáváme téměř denně. Můžu tedy říci, že komunikace koaličních stran je permanentní a hlavně dobrá.



Už přišel moment nebo téma, na kterém jste se – byť třeba z části – neshodli? Například při schvalování rozpočtu…



V rámci koalice nevidím zatím žádný problém.



Bývalý primátor a lídr hnutí ANO Petr Vokřál vás před časem kritizoval v tom smyslu, že nepřinášíte do vedení města nic nového, podle něj hodláte pouze dotáhnout to, co on a jeho koalice započala…



Nevnímám to jako kritiku. Dlouhodobě říkám, že nemíním bořit něco, co bylo započato před námi, jen proto, že s tím přišel někdo jiný. Jde hlavně o to, zda mají dané projekty smysl. A pokud si voliči vzpomenou, to hlavní, co jsem na našich předchůdcích kritizovala, byl fakt, že spoustu projektů nebyli schopni dotáhnout do konce.



Existovala sice celá řada plánů, vizí, sem tam nějaká maketa, ale málo reálných výsledků. Ale neříkala jsem, že jde většinově o špatné plány. Vadila mi jejich pomalá, zdlouhavá, nebo vůbec žádná realizace. Takže neshledávám vůbec nic špatného na tom, že chceme některé z dřívějších projektů v dohledné době dotáhnout.



Pokud říkáte, že nechcete za každou cenu rušit věci, které fungují, tak mi povězte: už víte, co bude s projekty Housing First a Rapid Re-Housing?



Jak jsem už říkala po volbách, počkáme si na detailní vyhodnocení projektů.



Nějaké analýzy už ale existují…



Ano, nějaké výstupy už máme. Pořád jsme ale nedostali celkové nebo komplexní vyhodnocení. Je to tudíž stále otevřené. Zároveň pořád platí, že budeme pokračovat v zabydlování rodin. Otázka je samozřejmě dopad do městského rozpočtu, protože dosud byl daný projekt financován z evropských peněz. Jiná věc je Housing First, v nějakém rozsahu však zřejmě budeme – aspoň si to myslím – i na tento projekt navazovat.

Před volbami jste kritizovali rezidentní parkování. V jaké fází se teď tato věc nachází a co plánujete do budoucna?



Problém týkající se parkování nelze napravit ze dne na den. Nelíbilo se nám především to, že minulá koalice zavedla rezidentní parkování, aniž by předtím navýšila počet parkovacích míst. Optimální by bylo nejprve postavit parkovací domy a záchytná parkoviště, a teprve poté spustit rezidentní parkování. Avšak vzhledem k tomu, že předchozí vedení města tak učinilo, považujeme za nezbytné provést takové změny, které budou co možná nejpříjemnější pro obyvatele města.



Chceme zvýhodnit Brňany před těmi dojíždějícími. Přes den bychom chtěli nastavit takový režim, aby bez větších omezení mohli v rámci Brna – s výjimkou historického centra – parkovat všichni Brňané a zároveň byly nastaveny přijatelné podmínky pro parkování obyvatel z okolních měst a vesnic, kteří sem jezdí za prací, kulturou, lékaři a podobně. Současně máme zájem na tom, aby obyvatelé Brna měli optimální možnost zaparkovat ve večerních a nočních hodinách v blízkosti místa svého bydliště.



Máte už aspoň v hrubých obrysech nějakou časovou osu? Co bude následovat na jaře, v létě, příští rok?



Již bezprostředně po volbách to pro naši nově vznikající koalici bylo významné téma. Ostatně jsme tehdy vyzývali dosluhující vedení města, aby od 1. 11. minulého roku nezavádělo druhou fázi rezidentního parkování. To se nám ale nepodařilo. Problémů spojených s rezidentním parkováním je více, zmíním třeba nedotažený kamerový systém, který má monitorovat vjezdy a parkování vozidel.



Také proto na opravě rezidentního parkování kontinuálně a permanentně pracujeme, intenzivně se tomu věnuje odbor dopravy ve spolupráci s městskou společností Brněnské komunikace. Původně jsme plánovali, že opravený systém spustíme na začátku dubna. Nechceme však opakovat to, co jsme vytýkali našim předchůdcům, tedy nedostatečnou informační kampaň a propracovanost projektu. Z tohoto důvodu se tedy možná Brňané nových pravidel dočkají o pár týdnů později.



S dopravou souvisí, a také se o tom před volbami hojně diskutovalo, opravy silnic, kolony aut, ucpané silnice, které způsobují uzavírky a podobně. Především přes letní prázdniny bývá Brno rozkopané tak, že se občas nedá městem projet, aniž by se člověk neocitl v nějaké pasti. Co s tím?



Jak jsme slíbili, zřídili jsme funkci koordinátora oprav a uzavírek, respektive pracovní skupinu, která problém řeší. Již má za sebou první jednání, ale i tady platí, že nelze změny očekávat obratem. Některé naplánované akce, které jsou nasmlouvané apod., nelze jenom tak – bez náhrady – rušit. Chce to tudíž čas. Osobně ale věřím, že v horizontu jednoho roku budeme schopni opravy podstatně lépe koordinovat, aby nedocházelo k situacím, o nichž jste mluvil a které všichni známe.

Dalším dlouhodobě velkým a zásadním tématem je nedostupné bydlení. Váš náměstek Oliver Pospíšil z ČSSD minulý týden řekl pro Českou televizi, že tento rok postavíte okolo 270 městských bytů. Otázka zní prostě: není to málo?



Dostupných bytů je opravdu nedostatek, „málo“ by tudíž byl i nepoměrně vyšší počet. Otázka je, co s tím lze během krátké doby reálně udělat. Musíme rozšířit výstavbu nejen obecních bytů, ale také bytů soukromých, případně družstevních. Nestačí tedy jen stavět bytové domy z úrovně města, musíme podporovat také soukromé investory. Bytová výstavba je proto jednou z hlavních priorit naší koalice. Čím větší bude nabídka bytů, tím budou dostupnější, protože dopad to bude mít také na jejich ceny. Navíc lidé ztratí důvod utíkat mimo Brno, což přináší další navazující negativní jevy, například vyšší dopravní zátěž.



Co územní plán? Máte ambici s ním pohnout, zuby si na něm vylámalo několik vašich předchůdců, je to vleklá nemoc Brna…



Omezuje nás zákonná lhůta, Brno musí nový územní plán schválit do konce roku 2022. Obávám se, že se nepodaří opakovaně prosadit prodloužení této lhůty, je tedy nutno počítat s tím, že jde o definitivní termín. Pro laika se může zdát, že doba čtyř let je dostatečná, ale pravdou je, že již teď jsme pod časovým tlakem a musíme pracovat velmi intenzivně, rychle a efektivně. Jinak reálně hrozí, že zákonný termín nestihneme, což by z mého pohledu byla skutečně katastrofa.



Po volbách jste při sestavování koalice obešli vítězné hnutí ANO. Neobáváte se, pokud jde o plánovaný přesun nádraží, který se neuskuteční bez spoluúčasti státu, že vám bude Andrej Babiš a jeho vláda házet klacky pod nohy? Že se vám bude svým způsobem mstít?



Přesun nádraží je investicí státu, což si možná ani někteří obyvatelé Brna neuvědomují. V tuto chvíli je to tedy skutečně otázka zejména na vládu a ministerstvo dopravy, dle mých informací ale potřebné kroky k zahájení realizace projektu probíhají. Pro Brno tady je ale jiný velký úkol, který souvisí s přesunem nádraží, a to připravit potřebnou navazující infrastrukturu včetně dostupnosti nového nádraží městskou hromadnou dopravou.

A pokud jde o tu obavu, že by od celého projektu dala vláda ruce pryč?



Já si myslím, že takto zásadní projekt celostátního významu nemůže vláda brzdit jen proto, že primátorem není člen vládní strany. A mohu jen podotknout, že pan premiér zpochybňoval předpokládanou výši finančních nákladů přesunu nádraží už v době, kdy mu projekt představoval primátor Vokřál. I tady jsem však optimistkou a věřím, že nejen premiér, ale celá vláda dospěje ke konečnému závěru, tedy že přesun železničního uzlu v Brně je nezbytný pro rozvoj celé republiky a že dané náklady jsou opodstatněné.



A co nová hokejová hala? Kdy v ní hráči Komety vyjedou poprvé na led?



Hokejová hala, respektive multifunkční aréna, je náš hlavní strategický projekt. Aktuálně řešíme definitivní určení lokality, nejpravděpodobnější zůstává areál brněnského výstaviště, prověřujeme ale pro jistotu také jiná místa. Přála bych si, aby se zde hrálo mistrovství světa v roce 2023. Osobně jsem si ale dala závazek, že musíme v tomto volebním období stavbu alespoň započít.