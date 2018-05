Případ poslance Růžičky z ANO: trestní stíhání má jen přerušené, okresní soud udělal chybu

"Ohledně obviněného Pavla Růžičky byla věc na základě stížnosti státního zástupce Krajským soudem v Ústí nad Labem vrácena soudu I. stupně k novému projednání a dne 20. dubna bylo usnesením zdejšího soudu trestní stíhání Růžičky přerušeno," řekla webu mluvčí chomutovského soudu Lenka Chalupová.

O zastavení Růžičkova stíhání rozhodla v únoru předsedkyně chomutovského soudu Kateřina Vltavská. Jestli bude její rozhodnutí nějak prověřováno, případně jestli by jí hrozila kárná žaloba, Okresní soud v Chomutově ani Krajský soud v Ústí nad Labem nekomentovaly.

Přitom i podle Růžičky okresní soud udělal chybu, když jeho stíhání zastavil, měl ho přerušit na dobu jeho poslanecké funkce, usnesení chomutovského soudu ale žádnou takovou podmínku neobsahovalo. To by znamenalo, že po skončení mandátu by už nešlo ve stíhání pokračovat.

V případu vedle Růžičky figuruje i dalších devět zastupitelů Postoloprt. Hlavní líčení je v jejich věci nařízeno na 13. června. Pokud by soud uznal jejich vinu, mohlo by jim hrozit až pět let vězení. Zanedbaný dům prodalo město za milion korun. Policejní znalec ho ale ocenil zhruba na 1,5 milionu korun, městu tak podle obžaloby vznikla více než půlmilionová škoda. Obžalovaní včetně poslance pochybení odmítají.