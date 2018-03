Přípravy na rekonstrukci Mašínova statku začaly. Odpad a suť odklidí dobrovolníci

Projekty vytvářeli studenti pod vedením vedoucího ateliéru Ústavu navrhování I. Tomáše Hradečného z Fakulty architektury ČVUT. Zadáním bylo vytvořit v místě narození člena odbojové skupiny Tři králové památník tří odbojů. K vypracování se přihlásilo čtyřicet budoucích architektů, nakonec návrh vytvořila polovina z nich. „Potěšilo mě, že studentů se zapojilo hodně. Na jejich prezentace jsem se byla podívat v Praze. Pan inženýr Hradečný následně vybral tři projekty, mezi kterými se nyní rozhodujeme,“ vysvětluje pro INFO.CZ Mašínová. O podobě místa, kde se narodil její otec, má celkem jasno.

Tři králové Odbojovou protinacistickou skupinu Tři králové tvořil Josef Mašín, Václav Morávek a Josef Balabán. Jejich úkolem byla převážně zpravodajská a sabotážní činnost. Udržovali také kontakt s dvojitým agentem Paulem Thümmelem. Všichni členové skupiny za války padli. Otec Zdeny Mašínové byl popraven 30. června 1942.

„V místě by měl vzniknout vzpomínkový prostor především na druhý a třetí odboj. Zároveň by se mi líbilo, aby tam byly volnočasové prostory pro skauty,“ dodala Mašínová. Do expozice o svém otci a bratrech Ctiradovi a Josefovi, kteří v říjnu 1953 uprchli z Československa, chce Mašínová přispět vlastními vzpomínkovými předměty a ráda by spolupracovala také s Vojenským historickým ústavem, který se podílel například na rekonstrukci rodného domu Jana Kubiše, výsadkáře z odbojové skupiny Anthropoid.

Kdy by statek mohl dostat novou podobu, zatím není jasné ani přibližně. „To zatím nelze odhadnout, protože ještě vyřizujeme nějaké administrativní záležitosti okolo pozemku, ale snad by to mohlo být vyřízeno do konce května a pak by už na místě mohlo začít postupně něco vznikat. Mezitím se na tom projektu bude samozřejmě už dál pracovat,“ vysvětluje Mašínová. Kromě samotného budování je totiž nejdříve potřeba zajistit i odklizení odpadu, který se tam za několik desetiletí, kdy objekt chátral, nashromáždil.

„Přihlásil se mi Spolek pro zachování odkazu českého odboje z Kladna, který na konec dubna chystá na statku odklízecí brigádu. Jsem za to velice vděčná,“ dodává Mašínová. Na brigádu se zatím chystá asi dvacet dobrovolníků. „Předpokládáme, že se nejdříve sejdeme v Lošanech, abychom si upřesnili, jakou část v areálu statku uklidíme. Je jasné, že během jedné brigády se nestihne vše a rozhodně nejde o to, abychom strhali dobrovolníky. Chceme ale ukázat, že když se domluví parta lidí, tak za nimi je vidět kus odvedené práce. Ostatně stejným způsobem organizujeme během roku hned několik pracovních brigád, které jsou většinou zaměřeny na úpravu válečných hrobů,“ vysvětluje místopředseda spolku Petr Hroník.

Spolek chystá brigádu na víkend 28. a 29. dubna a uvítá i další dobrovolníky. „Zájemci se nám mohou ozvat na emailu speciálně vytvořeném pro tuto akci losany@spolekodboje.cz. A třeba po naší brigádě přijedou do Lošan i další dobrovolníci, kteří paní Zdeně nezištně pomohou nejen s dalším úklidem areálu, ale podpoří ji i v jejím záměru vybudování důstojného pamětního místa na jejího otce generála Josefa Mašína,“ dodává Hroník.

Ze statku, který zestátnili komunisté, dostala Zdena Mašínová začátkem 90. let zpět dvě osminy. Její dva bratři, kteří v 50. letech odešli do zahraničí, už neměli české občanství, proto stát odmítal zbytek statku vrátit. Mašínová od roku 2012 zpochybňovala smlouvu, kterou její otec už v ilegalitě přepsal v roce 1940 majetek na své děti, a žádala soud, aby uznal, že neplatí, protože ji podepsal pod nátlakem. Případ nakonec skončil až u Ústavního soudu. Projednávání se rozjelo nanovo, stát přitom Mašínové nabízel, že si pozemek může mimosoudně odkoupit zpět za sedm miliónů korun, což odmítla. Soud v Kolíně nakonec rozhodl ve prospěch Mašínové. Statek se dostal do dědického řízení a novými majiteli se oficiálně v listopadu 2017 stala Zdena s bratrem Josefem. Nejstarší bratr Ctirad Mašín v roce 2011 zemřel.