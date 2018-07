Přísnější pravidla pro zoologické zahrady: Lidovci chtějí, aby je mohly provozovat jen obce, kraje nebo stát

Zoologické zahrady by do budoucna směly provozovat pouze obce, kraje nebo stát, navrhuje KDU-ČSL. Předseda lidoveckého poslaneckého klubu Jan Bartošek dnes novinářům řekl, že příslušnou změnu zákona o provozování zoologických zahrad již připravil. O tom, jak by změna zákona řešila nynější soukromé zoologické zahrady, se podle něj zřejmě povede ještě debata na plénu Sněmovny.