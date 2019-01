Projevy šéfů obou komor Parlamentu: Kubera kritizoval přílišné regulace, Vondráček protesty

K větší slušnosti, pokoře a úctě k práci druhých, stejně jako k většímu sebevědomí a víře ve vlastní schopnosti dnes vybídl Čechy předseda Senátu Jaroslav Kubera (ODS). V novoročním projevu se pozastavil nad přílišnými regulacemi a zasahováním státu do životů obyvatel, jimž tak svoboda protéká mezi prsty, aniž si to uvědomují.

"Chovejme se k ostatním lidem tak, jak bychom chtěli, aby se oni chovali k nám. Hledejme to, co nás spojuje, i když jen to někdy těžké. Žijme podle hesla 'žít a nechat žít' a s vědomím, že slušnost není slabost," řekl předseda horní komory v projevu, který odvysílaly Česká televize, Český rozhlas a Česká tisková kancelář.

"Stát nás považuje za služebníky, zdánlivě se o nás stará od narození až do smrti. Polovinu roku pracujeme pro stát, aby nám pak zejména před volbami něco vrátil. A když má málo, tak si půjčí," poznamenal Kubera. Bohužel některým lidem, kteří by byli nejraději, aby žil jejich život někdo za ně, a oni by ho zpovzdálí jen pozorovali, takový stav vyhovuje, dodal.

Předseda Senátu se pozastavil nad snahou státu mít své občany pod kontrolou státu a omezovat je přílišnými regulacemi, ať už jde o kuřáky nebo zákaz konzumace malého množství alkoholu před jízdou na kole. Kritizoval také nová unijní pravidla ochrany soukromí (GDPR) nebo trend smazávat rozdíly mezi mužem a ženou.

"Trvejme na tom, že ne chřástal polní a brouk páchník jsou pány tvorstva, ale že muž a žena a rodina v širším slova smyslu ční nad vším ostatním jako Mount Everest," dodal Kubera v premiérovém novoročním projevu druhého nejvyššího ústavního činitele.

Šibenice do demokracie nepatří, uvedl Vondráček, který především kritizoval loňské protesty

Dobré výsledky české ekonomiky, minimální nezaměstnanost i růst mezd a penzí jsou zásluhou milionů pilných občanů. Česká republika má ve světě dobrý obraz a hodnotí ji tam lépe než lidé v tuzemsku, uvedl v projevu předseda Sněmovny Radek Vondráček, který také varoval před zneužíváním svobody slova k napadání ostatních. Výhrůžky, urážky nebo šibenice podle něj do demokracie nepatří. Chce se ze své funkce zasadit o lepší diskusi mezi poslanci. Řekl také, že jako předseda Sněmovny cítí svůj díl odpovědnosti za rozdělení společnosti.

Vondráček, který je třetím nejvyšším ústavním činitelem, pronesl dnešní projev po předsedovi horní parlamentní komory Jaroslavu Kuberovi (ODS). Prezident Miloš Zeman přednesl své tradiční vánoční poselství již 26. prosince. Novoroční, případně vánoční projev, pronášeli v bývalém Československu a následně v České republice doposud prezidenti. Poslední novoroční prezidentský projev měl v Česku roku 2013 Václav Klaus. Dnešní novoroční projevy předsedů parlamentních komor jsou novinkou.

"Nebudu opakovat žádná čísla. Řeknu jen, že naší zemi se daří, máme minimální nezaměstnanost, roste ekonomika, mzdy i penze a státní rozpočet díky dobrým daňovým příjmům může plnit potřeby a přání voličů, aniž bychom se nebezpečně zadlužovali. Toto je vaše zásluha. Zásluha milionů pilných a šikovných českých lidí. Jsme úspěšní, jen to často ani nevíme nebo neříkáme," prohlásil Vondráček.

Česká republika má podle něj ve světě dobré jméno. "Jsem přesvědčený o tom, že hodně z vás by bylo překvapených, jak o nás smýšlejí v jiných zemích," konstatoval. "Vlastně nás zahraničí většinou hodnotí daleko lépe, než se vidíme my sami," řekl. Občané by si podle něj měli dát předsevzetí, že se přestanou podceňovat.

V projevu se Vondráček věnoval také demokracii a dialogu. Uvedl, že ho mrzí, když v politické debatě zaznívají osobní argumenty a dává se přednost pomstě před dialogem. "Když někdo dokonce neváhá narušit nepřekročitelnou hranici, a tou je rodina a ti nejbližší. Tyto osobní útoky se přenášejí na společnost a vytvářejí atmosféru nenávisti a rozkolu. Situace u nás určitě není tak zlá jako za časů občanské války v USA, ale nelze nevidět, že společnost je rozdělená na dvě poloviny a že mezi těmito dvěma polovinami je dost zlé krve," prohlásil. Vyzval proto k "odzbrojení" ve verbálních projevech. "Jako předseda Sněmovny cítím svůj díl odpovědnosti za rozdělení společnosti, přeji si, aby se ony příkopy podařilo zasypat a my byli opět jediným spojeným národem, jakým jsme byli při vzniku Československa nebo v roce 1989," dodal.

Vyzval také k dialogu a varoval před šířením nenávisti. "Demokracie není boxerský ring. I při protestech na ulicích a náměstích můžeme zůstat slušnými lidmi, vulgarity, šibenice, osobní urážky, rasismus, výhrůžky, to do demokracie nepatří. Dnes máme svobodu projevu, nikdo nám ji nemůže vzít. Můžeme jen sami zpochybnit, když ji zneužijeme k napadání druhých a k šíření nenávisti," uvedl.

Zdůraznil, že demokracie nepotřebuje násilí, ale dialog. Pokusí se dát novoroční závazek, že jako předseda Sněmovny bude více bojovat za respekt a úctu mezi poslanci, za slušnější diskusi i za větší svornost všech stran při hledání a prosazování společných národních zájmů. "A respektování vůle voličů, protože to je demokracie," dodal.

Vondráček se stal předsedou Sněmovny po volbách v roce 2017. V předchozím volebním období byl jejím místopředsedou. Poslancem za hnutí ANO se stal v roce 2013. Předtím působil jako advokát.