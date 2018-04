Průzkum: Většina Čechů chce, aby Zeman svěřil sestavování vlády někomu jinému než Babišovi

Sestavení vlády by měl prezident svěřit podle tří pětin Čechů někomu jinému než premiérovi v demisi Andreji Babišovi (ANO). Vyplývá to z průzkumu agentury Median, jehož výsledky dnes zveřejnila Česká televize (ČT). Předčasné volby by se podle většiny lidí měly konat jen až po vyčerpání všech tří pokusů o sestavení vlády.