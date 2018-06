Půjdou úroky znovu vzhůru? ČNB by podle analytiků mohla ve středu kvůli koruně zvýšit sazby

Koruna tento týden oslabila až k hranici 26 korun za euro, obchodovala se tak na nejslabších úrovních v letošním roce. ČNB v aktuální prognóze počítá ve druhém čtvrtletí s průměrným kurzem koruny na 25,2 Kč/EUR.

„Rychlý růst mezd, objemu hypoték a slabší kurz koruny nahrávají rychlejšímu zvyšování úrokových sazeb. Proto by nemělo být překvapením, pokud by k tomu ČNB sáhla již v červnu, případně o prázdninách. Do konce roku by mohla zpřísnit měnovou politiku ještě jednou,“ uvedl hlavní ekonom Deloitte David Marek.

Hlavní ekonom ING Jakub Seidler upozornil, že trh očekává červnový růst sazeb s více než 60procentní šancí a dvojí zvýšení sazeb do konce roku. „Navzdory těmto očekáváním však koruna zůstává na slabších úrovních, čemuž v současnosti pomáhají také globální faktory. To však znamená, že ani dvojí zvýšení sazeb ČNB v letošním roce patrně příliš výrazný impuls koruně nedá, jelikož s tím trh již počítá. Pokud ČNB nezačne vysílat více jestřábí signály, koruna bude mít letos patrně problém se vůbec dostat k hranici 25 Kč za euro,“ uvedl.

Ekonom Komerční banky Viktor Zeisel se domnívá, že ČNB zvýší sazby kvůli slabší koruně a inflačním tlakům až na srpnovém zasedání a pokračovat bude v listopadu. „Vidíme malou šanci (25 procent) že růst přijde již na zasedání příští týden. Příští týden bude navíc na zasedání chybět Mojmír Hampl, největší zastánce rychlého zvyšování sazeb,“ uvedl.

Hlavní ekonom uniCredit bank Pavel Sobíšek upozornil, že ke změně sazeb málokdy dochází na jednání, při němž se neschvaluje nová prognóza. Ta bude k dispozici na zasedání na počátku srpna. „Tentokrát ale může jít o výjimku. Makroekonomická data se totiž začala odchylovat v proinflačním směru od prognózy ČNB zveřejněné v květnu,“ uvedl. Rozhodnutí zvýšit sazby zřejmě podle něj nebude jednomyslné, neboť někteří členové rady upřednostní čekání na novou prognózu.

Středečního zasedání rady se zúčastní šest ze sedmi jejích členů, nebude přítomen Hampl. Podle analytika společnosti Akcenta Miroslava Nováka je tak otázkou, zda se najde dostatečný počet zastánců zvýšení úrokových sazeb. „Z dalších členů budou Vojtěch Benda a Tomáš Nidetzký pravděpodobně hlasovat pro zvýšení sazeb a pomyslným jazýčkem na vahách tak nejspíše bude hlas guvernéra Jiřího Rusnoka,“ odhadl.