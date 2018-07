Razie v zooparku a vietnamské Sapě: Zabíjel Berousek tygry pro asijské lektvary?

Můžeme sdělit, že probíhá realizace trestního spisu a s tím související úkony trestního řízení pro důvodné podezření z neoprávněného nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami, což vlastně znamená porušení mezinárodní úmluvy CITES,“ řekla ČTK za celníky mluvčí Generálního ředitelství cel Hana Prudičová.

Doplnila, že na akci se vedle celníků a policie podílí také Česká inspekce životního prostředí. „V současné době samozřejmě nemůžeme sdělit bližší informace, protože probíhá vyšetřování,“ upozornila.

Účast inspekce u zásahu dosvědčila vedoucí jejího oddělení mezinárodní ochrany biodiverzity a CITES Pavla Říhová. „Jsem ve středních Čechách, ale nemůžu potvrdit kde,“ řekla ČTK. Inspekce podle ní doufá v to, že případ bude mít velikou dohru. Do konce týdne se podle ní k věci uskuteční tisková konference, do té doby inspekce také nemůže o případu podrobněji informovat.

Starostka obce Bašť Iva Cucová následně uvedla, že zásah se koná tam. „Požádala jsem obecní policii, aby dojela na místo a zkusila zjistit bližší informace, ale okolí zooparku je uzavřeno a zasahují tam nějaké orgány, nevím ani kdo, protože ani obecní policie nezískala bližší informace,“ řekla. Park, který provozuje Ludvík Berousek, byl podle ní bezproblémový. „Nezaznamenáváme žádné problémy ani na úrovni správy obce, ani co se týče nějakých stížností občanů. Soužití je bez problémů, o to víc mě zaráží, že by se něco mělo dít, ale nechci to ani nějak komentovat,“ dodala starostka.

Podle serveru Lidovky.cz, který na razii upozornil, zasahují policisté i v areálu vietnamské tržnice Sapa v pražské Libuši. Do nelegálního prodeje speciálně upravených pokrmů z tygřích kostí totiž byli údajně zapojeni i zástupci vietnamské komunity.

V Asii jsou tygří produkty vyhledávaným lékem tradiční čínské medicíny. Tygří drápy a kůže pak slouží jako cenné trofeje pro sběratele. „Dělají také vývar z kostí. Připravuje se deset dní. Po tom se zbylý sulc vkládá do alkoholu. Jeden gram vyjde i na 1500 korun,“ přiblížil LN důvěryhodný zdroj blízký vyšetřování.

Zásah provádí i českolipská policie. „Služba kriminální policie a vyšetřování v České Lípě spolupracuje s pracovníky celní správy na dokumentování aktivit, které svou povahou mohou naplňovat skutkovou podstatu trestného činu proti životnímu prostředí, a to konkrétně neoprávněného nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami,“ sdělila mluvčí tamních policistů Ivana Baláková. Podle ní zatím tamní policisté nikoho neobvinili.

V Doksech na Českolipsku funguje od roku 2015 zoopark jako pobočka soukromého chovatelského zařízení Ludvíka Berouska. Jsou tam i bílí lvi a bílí tygři z vlastního chovu, černí panteři či levharti skvrnití. Zda policisté zasahovali právě v Doksech, Baláková nepotvrdila.